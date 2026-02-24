  • Hindi
China: अमेरिका ने चीन पर न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाने के नए आरोप भी लगाए हैं.

टाइप 095 न्यूक्लियर सबमरीन और 155mm की नेवल गन, सामने आए भारत के पड़ोसी दुश्मन के दो नए हथियार
China: अमेरिका ने सोमवार को चीन पर अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीराबहुत ज्यादा बढ़ाने का आरोप लगाया और बीजिंग के सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट करने के दावों पर जोर दिया. इस बीच चीन के दो नए हथियार सामने आएं हैं जो साबित करते हैं. चीन हथियारों की रेस तेज कर रहा है.

कौन से हैं ये दो नए हथियार

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की दो अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक चीन की टाइप 095 न्यूक्लियर सबमरीन और 155mm की नेवल गन की तस्वीरें सामने आई हैं. पहले बात नेवल गन की. ऐसा लगता है कि बीजिंग PLA नेवी की जमीन पर हमला करने की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी 155mm (6.1-इंच) नेवल गन की टेस्टिंग कर रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो यह हथियार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेवल हथियारों के जखीरे में सबसे बड़ा होगा.

कहां दिखी यह गन

हाल ही में चीनी सोशल मीडिया पर एक टेस्ट जहाज के अगले हिस्से पर लगे इस बड़े हथियार की तस्वीरें सामने आई हैं. जगह की पहचान चीन के उत्तर-पूर्वी लियाओनिंग प्रांत के डालियान में लियाओनन शिपयार्ड के तौर पर की गई है. बैरल की लंबाई और टरेट का आकार, दोनों ही चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन की ओर से डेवलप की जा रही 155mm नेवल गन की पिछली तस्वीरों से मिलते हैं, जिसे पिछले साल की शुरुआत में सड़क के रास्ते ले जाते हुए देखा गया था.

095 न्यूक्लियर-पावर्ड अटैक सबमरीन लॉन्च

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी पहली नेक्स्ट-जेनरेशन टाइप 095 न्यूक्लियर-पावर्ड अटैक सबमरीन (SSN) लॉन्च की है. डिफेंस एक्सपर्ट्स की ओर से सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में ये दावा किया गया है. जेन्स और नेवल न्यूज़ के अनुसार, 9 और 12 फरवरी के बीच ली गई इमेज में दिखाया गया है कि इस वेसल को लियाओनिंग प्रांत के हुलुडाओ में बोहाई शिपयार्ड में फिट किया जा रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिफेंस एनालिस्ट्स ने कहा कि तस्वीरों में एडवांस्ड अकूस्टिक स्टेल्थ और स्ट्राइक कैपेसिटी वाला एक नया डिज़ाइन दिखा. नई सबमरीन जिसका Nato कोड नेम सुई-क्लास है की सबसे खास विजुअल फ़ीचर इसका X-टेल रडर कॉन्फिगरेशन है. जेन्स डिफेंस के अनुसार, यह इस डिजाइन वाली पहली चीनी न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मैनूवरेबिलिटी को बेहतर बनाती है. 

नई सबमरीन की लंबाई लगभग 110 मीटर (361 फीट) टाइप 093 के बराबर होने का अनुमान है, लेकिन टाइप 093 के 10-मीटर बीम की तुलना में इसकी बीम लगभग 12 से 13 मीटर ज़्यादा होगी. टाइप 095 का डिस्प्लेसमेंट 9,000 टन से ज़्यादा हो गया है, जबकि टाइप 093 का 7,000 टन था.

