Hindi World Hindi

China Unitree Robots Dance Stunt Martial Arts Video Viral See Features

डांस, स्टंट और कुंग फू… चीन के रोबोट्स ने किए सारे काम, Video देख दुनिया हैरान

China Robot Dance: चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 में रोबोट्स ने डांस से लेकर मार्शल आर्ट और खतरनाक स्टंट तक दिखाए.

रोबोट्स ने अलग-अलग तरह के परफॉर्मेंस किए जैसे - डांस, कॉमेडी स्केच और मार्शल आर्ट तक (Photo From X)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत के पड़ोसी देश चीन ने कमाल कर दिखाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई रोबोट्स एक साथ ग्रुप डांस करते नजर आए. यह वीडियो चीनी ब्रॉडकास्टर CCTV द्वारा आयोजित 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का है, जो चीन के यिवू शहर में हुआ था. वैसे तो यह इवेंट हर साल होता है, लेकिन इस बार ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सबका ध्यान खींचा. इन रोबोट्स ने न केवल डांस किया, बल्कि अपने मूव्स और शानदार कोऑर्डिनेशन से लोगों को हैरान कर दिया.

ये भी पढ़ें: Google चोरी-छिपे सुन रहा आपकी बातें! तुरंत बंद कर दें ये 4 सीक्रेट सेटिंग्स, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

कौन-कौन सी कंपनियां शो में रहीं शामिल?

इस इवेंट में चीन की बड़ी रोबोटिक्स कंपनियां जैसे – MagicLab, Unitree Robotics, Noetix Robotics और Beijing Galbot शामिल रहीं. इन कंपनियों ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को शोकेस किया और दर्शकों को लाइव दिखाया. खास बात यह रही कि रोबोट्स ने अलग-अलग तरह के परफॉर्मेंस किए जैसे – डांस, कॉमेडी स्केच और मार्शल आर्ट तक. दर्शकों को यह देखकर हैरानी हुई कि रोबोट्स स्टेज पर बिल्कुल इंसानों की तरह स्मूद तरीके से ये सब कर रहे थे. इससे यह पता चलता है कि चीन की कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में दुनिया को बड़ी चुनौती दे सकती हैं.

Here’s a behind-the-scenes look at how #Unitree robots trained for their show-stopping martial arts performance at the Spring Festival gala. #ChinaTech #SpringFestival pic.twitter.com/CFFrC6qARv — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) February 18, 2026

रोबोट्स ने दिखाया मार्शल आर्ट का दम

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही Unitree Robotics, जिसने स्प्रिंग फेस्टिवल में तीसरी बार हिस्सा लिया. कंपनी ने अपने G1 और H2 ह्यूमनॉइड रोबोट्स को स्टेज पर उतारा और मार्शल आर्ट पर बेस्ड वूबॉट परफॉर्मेंस पेश किया. इन रोबोट्स ने एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के साथ मिलकर हॉर्स स्टांस, फ्लिप, ननचाकू मूव्स, ड्रंकन फिस्ट जैसे कठिन स्टंट किए. करीब 4 मिनट तक चले इस परफॉर्मेंस में रोबोट्स ने स्पीड, बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन को जिस तरह संभाला, वह देखकर लोग दंग रह गए. सबसे खास बात यह रही कि तेज मूव्स के बावजूद रोबोट्स का कंट्रोल एकदम परफेक्ट था, जिससे यह पता चलता है कि उनके अंदर लगे सेंसर और AI सिस्टम कितने एडवांस हो चुके हैं.

जानें Unitree रोबोट्स की खासियत

Unitree के G1 और H2 रोबोट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका रियल-टाइम बैलेंस कंट्रोल सिस्टम, जिससे वे तेज मूवमेंट के दौरान भी गिरते नहीं हैं. इनमें हाई-एंड मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इंसानों जैसी स्मूद बॉडी मूवमेंट संभव बनाती है. इसके अलावा, इनमें एडवांस AI एल्गोरिदम लगे हैं जो वातावरण को समझकर तुरंत रिएक्शन देते हैं. Unitree के रोबोट्स की बॉडी डिजाइन भी काफी फ्लेक्सिबल है, जिससे वे फ्लिप, किक और तेजी से घूमने जैसी गतिविधियां कर पाते हैं. साथ ही इन रोबोट्स में ह्यूमन-रोबोट इंटरैक्शन की क्षमता भी है, यानी ये इंसानों के साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम कर सकते हैं.

बाकी रोबोट्स ने भी दिखाए कमाल के स्टंट

Unitree के अलावा, इस शो में बाकी कंपनियों के रोबोट्स ने भी काफी कुछ खास दिखाया. MagicLab के MagicBot Z1 ने एक बेहद मुश्किल मूव Thomas 360 यानी 360-डिग्री रोटेशन करके दिखाया. वहीं Noetix Robotics के रोबोट ने एक कॉमेडी स्केच पूरा किया, जिससे पता चला कि रोबोट्स अब सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ही नहीं, बल्कि एक्टिंग और एक्सप्रेशन जैसी चीजों में भी आगे बढ़ रहे हैं. स्टेज पर करीब 12 वर्ग मीटर के एरिया में रोबोट्स ने साइड फ्लिप और बैकफ्लिप जैसे स्टंट किए और अपना बैलेंस बनाए रखा.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें