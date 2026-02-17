By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शी जिनपिंग रच रहे नई साजिश! ब्रिटेन-कनाडा के लिए खोल दिए दरवाजे, जानें क्या है वीजा-फ्री नियम?
चीन ने ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों को वीजा-फ्री यात्रा की अनुमति दी है. नया नियम 17 फरवरी से लागू होगा और 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. इस खबर में जानते हैं नया नियम क्या है और कैसे काम करेगा?
भारत के पड़ोसी देश चीन ने अर्थव्यवस्था और ग्लोबल कनेक्शन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक बिना वीजा चीन यात्रा कर सकेंगे. चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह नया नियम आज यानी 17 फरवरी से लागू होकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा. इस फैसले के तहत ब्रिटेन और कनाडा के लोग पर्यटन, बिजनेस और परिवार-मित्रों से मिलने जैसे कारणों से चीन जा सकेंगे. चीन इसे अपनी नई ओपन ट्रैवल पॉलिसी का हिस्सा बता रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिक चीन आएं और आर्थिक सहयोग भी मजबूत हो. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ये नया नियम क्या है और कैसे काम करेगा?
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस फैसले का फायदा सिर्फ ब्रिटेन और कनाडा के सामान्य (Ordinary) पासपोर्ट धारकों को मिलेगा. आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास इन देशों का रेगुलर पासपोर्ट है, तो आप आसानी से बिना वीजा चीन जा सकते हैं. हालांकि यात्रा का उद्देश्य साफ होना चाहिए.
- Tourism (घूमने-फिरने)
- Business meeting (बिजनेस मीटिंग)
- Family/Friends visit (रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने)
लेकिन अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने, लंबे समय तक पढ़ाई करने या 30 दिन से ज्यादा रुकने के इरादे से जाएगा, तो उसे फिर भी वीजा लेना पड़ेगा.
कितने दिन बिना वीजा के रुक सकते हैं?
इस वीजा-फ्री नियम के तहत, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक चीन में अधिकतम 30 दिन तक रह सकते हैं. हर ट्रिप की लिमिट 30 दिन होगी. अगर किसी को इससे ज्यादा समय रुकना है, तो उसे सामान्य वीजा प्रक्रिया अपनानी होगी
आसान भाषा में समझाएं तो –
- 30 दिन तक रहने के लिए वीजा की जरूरत नहीं
- 30 दिन से ज्यादा रुकना है तो वीजा जरूरी
- नियम अभी 31 दिसंबर तक लागू रहेगा
चीन ने ये फैसला क्यों लिया?
इस फैसले को ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर और कनाडा के नेता मार्क कार्नी की हालिया चीन यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों नेताओं की चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी. माना जा रहा है कि इस दौरान यात्रा नियम आसान करने और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर सहमति बनी. चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर चीन की छवि भी मजबूत होगी. इससे पहले चीन 79 देशों को वीजा फ्री एंट्री दे चुका है और अब ब्रिटेन-कनाडा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
क्या है चीन की राजनीति?
इस फैसले को कुछ एक्सपर्ट्स Five Eyes Alliance से भी जोड़कर देख रहे हैं. फाइव आइज में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं. चीन पहले ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जुलाई 2024 में वीजा फ्री एंट्री दे चुका था, अब ब्रिटेन और कनाडा को भी दे दी. यानी अब अमेरिका को छोड़कर बाकी चारों देशों के नागरिक बिना वीजा चीन जा सकते हैं. इससे सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री, बिजनेस कंपनियों, छात्रों और उनके परिवारों को होगा. हालांकि, विपक्षी नेता इसे सुरक्षा और मानवाधिकार मुद्दों से जोड़कर आलोचना भी कर रहे हैं
