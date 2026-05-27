शादी का फोटोग्राफर हो सकता है विदेशी जासूस! क्यों भारत के पड़ोसी देश में फैला डर?

Spies in China:चीन में विदेशी जासूसों ने नौसैनिक बंदरगाहों के पास शादी के फोटोग्राफर बनकर जासूसी की है. नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

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चीन में विदेशी जासूसों को लेकर चेतावनी दी गई है. (photo credit AI)

Spies in China: विदेशी जासूस ऐसे रूप में छिपे हो सकते हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. जैसे, शादी के फोटोग्राफर बनकर कुछ लोग नौसैनिक बंदरगाहों के पास घूमते पकड़े गए हैं. चीन ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दी है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के राष्ट्रीय सरकारी रहस्य संरक्षण प्रशासन (National Administration of State Secrets Protection) ने मंगलवार को राष्ट्रीय टेलीविजन CCTV पर प्रसारित अपनी नवीनतम जासूसी-विरोधी डॉक्यूमेंट्री में विदेशी जासूसों के संबंध में ये चेतावनी दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ विदेशी जासूसों ने ऑटोनॉमस ड्राइविंग (स्वचालित वाहन) अनुसंधान की आड़ में कारों पर लगे उन्नत रडार और GPS ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करके मैपिंग डेटा इकट्ठा किया है.

पांच भाग वाली डॉक्यूमेंट्री

प्रशासन की पांच-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री, जिसका शीर्षक “सतर्क रहें: हमारे आस-पास होने वाले रहस्यों के लीक होने के जोखिमों के प्रति सावधान रहें” है, के पहले एपिसोड में कहा गया, वास्तविक जीवन में, विदेशी खुफिया एजेंसियों की ओर से चीन के खिलाफ अपनाई जाने वाली जासूसी के तरीके, उपकरण, गोपनीयता और दायरा, अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं अधिक व्यापक हैं.

बड़ी बातें

विदेशी जासूसी एजेंसियां ​​विभिन्न प्रकार के भेष बदलकर काम कर रही हैं

चीन को अपने रहस्यों की रक्षा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

चीन के किसान का उदाहरण

रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के पूर्वोत्तर बंदरगाह शहर डालियान के एक ‘सी कुकुम्बर’ (समुद्री खीरा) किसान, जिसका उपनाम झांग था. झांग से एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने संपर्क किया था. जासूसी एजेंसी ने खुद को NGO बताया और किसान झांग को “समुद्री जल की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले उपकरण मुफ्त में” देने की पेशकश की थी.

उपकरण से की सेना की जासूसी

बाद में यह पता चला कि उस उपकरण में एक 360-डिग्री कैमरा लगा हुआ था, जो आस-पास के तटीय क्षेत्रों में होने वाली सैन्य गतिविधियों और समुद्री यातायात की लगातार निगरानी करता था, और उस डेटा को विदेशी खुफिया एजेंसियों को भेजता था.