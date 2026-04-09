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आ रहा सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट, जानें कहां और कितने का मिलेगा
Humanoid Robot: यह रोबोट उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान और सिंगापुर में अगले हफ्ते तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
Humanoid Robot: चीन का नया तोहफा पूरी दुनिया के लिए हाजिर है. चीन की कंपनी Unitree Robotics ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपना सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड मॉडल पेश करेगी. इसे R1 का नाम दिया गया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिट्री चीन की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनियों में से एक है. यूनिट्री का R1 ह्यूमनॉइड मॉडल अगले हफ्ते अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के अलीएक्सप्रेस मार्केटप्लेस के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
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किन देशों में होगा रोबोट लॉन्च
गुरुवार को इस मामले से परिचित दो सूत्रों के अनुसार, यह लॉन्च उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान और सिंगापुर सहित प्रमुख विदेशी बाज़ारों को कवर करेगा. यह प्रोडक्ट बाद में अन्य चैनलों पर भी उपलब्ध होगा.
R1 Humanoid Robot की खूबियां
- R1 को पिछले साल चीन में लॉन्च किया गया
- यह Unitree का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट है
- इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये है
- R1 की ऊंचाई 123 सेमी है
- इसका वज़न कम से कम 27 किलो है
क्या करता है ये रोबोट
खेल के लिए जन्मा (born for sport) के तौर पर प्रचारित यह रोबोट कई तरह के गेम में माहिर है. यह कलाबाजियां कर सकता है, लेट सकता है, खड़ा हो सकता है और यहां तक कि पहाड़ी से नीचे दौड़ भी सकता है. कंपनी ने अभी तक विदेश (चीन के अलावा किसी अन्य देश) में बेचे जाने वाले R1 की कीमत का खुलासा नहीं किया है.
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क्या बोले सीईओ
संस्थापक और सीईओ Wang Xingxing ने फरवरी में चीनी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि Unitree का लक्ष्य इस साल 10,000 से 20,000 के बीच रोबोट शिप करना है.
कंपनी ने जनवरी में घोषणा की कि 2025 में यूनिट्री ने 5,500 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट शिप किए. अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों जैसे टेस्ला और फिगर AI की शिपमेंट से कहीं ज्यादा है. इन सभी ने पिछले साल 150-150 ह्यूमनॉइड रोबोट बेचे थे. यूनिट्री को चीन में तब प्रसिद्धि मिली जब पिछले साल की शुरुआत में, टेलीविजन शो, स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में उसके 16 H1 रोबोट्स ने एक लोक नृत्य प्रस्तुत किया था.
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