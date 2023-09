Hindi World Hindi

चीन को किस बात पर लगी मिर्ची? 'INDIA' बनाम 'BHARAT' पर बिन मांगे दे डाली यह सलाह; जानें क्या कहा...

India Vs Bharat Row: चीन के माउथपीस 'ग्लोबल टाइम्स' की रिपोर्ट में कहा गया कि देश का नाम बदलने के बजाए उसके समक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं.'

India Vs Bharat Row: जी-20 की तैयारियों के बीच देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर सियासी घमासान जारी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जी-20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को डिनर के लिए भेजे गए इनविटेशन कार्ड में ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ की बजाय ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद से ही इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इन कयासों को तब और हवा लग गई जब प्रधानमंत्री मोदी के ASEAN समिट के नोट में भी ‘प्राइम मिनिस्‍टर ऑफ इंडिया’ की जगह ‘प्राइम मिनिस्‍टर ऑफ भारत’ का जिक्र (The Prime Minister Of Bharat) किया गया. राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखे जाने के बीच यह कयास लगाए जाने लगे कि सरकार जल्द ही संविधान में संशोधन कर सकती है. इन सबके बीच मामले को लेकर चीन का भी बयान आया है. चीन ने भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर बिना मांगे ही सलाह दे दी है. चीन के माउथपीस ‘ग्लोबल टाइम्स’ (Global Times) ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें कहा है कि Bharat और INDIA के अलावा भी देश में कई अन्य अहम मुद्दे हैं.

‘ग्लोबल टाइम्स’ ने क्या छापा?

चीन का कहना है कि भारत G20 सम्मेलन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अवसर के तौर पर करना चाहता है. ऐसे में भारत को नाम पर बहस करने के बजाए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. चीन ने कहा कि मायने यह रखता है कि क्या भारत अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार कर सकता है या नहीं? भारत क्रांतिकारी सुधारों के बिना क्रांतिकारी विकास हासिल नहीं कर सकता. उम्मीद है कि भारत को G20 की मेजबानी करने से जिस तरह की वैश्विक पहचान मिल रही है, वह उसे बेहतर तरीके से भुना सकता है. ऐसा कर वह अपने इस प्रभाव को विकास की दिशा में तब्दील कर सकता है.

…और भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे

‘ग्लोबल टाइम्स’ की रिपोर्ट में कहा गया कि ‘1991 के बाद से आर्थिक सुधारों के लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सरकारों में से एक रही है. लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने अपना ध्यान व्यापार संरक्षणवाद की तरफ लगाया है. देश का नाम बदलने के बजाए उसके समक्ष और भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं.’

क्या सरकार लाएगी प्रस्ताव?

कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए नया प्रस्ताव ला सकती है. मालूम हो कि BJP लंबे समय से मांग कर रही है कि ‘इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारत’ कर दिया जाए. रिपोर्ट की मानें तो 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार ‘इंडिया’ शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत की परिभाषा में इस्तेमाल किए गए ‘इंडिया यानी भारत’ शब्द से ‘इंडिया’ हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

