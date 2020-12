Chinese Spacecraft Lands On Moon: चीन का ‘Change 5’ अंतरिक्षयान चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह यान चांद की सतह से नमूनों को एकत्रित करेगा. मालूम हो कि चीन ने 24 नवंबर को अपना चेंज-5 (Chang’e-5 ) मिशन शुरू किया था. इसका नाम चंद्रमा की पौराणिक चीनी देवी के नाम पर रखा गया है. मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानने में वैज्ञानिकों की मदद करने के लिए चांद से सामग्री एकत्र करना है. Also Read - भारत की मेजबानी में 30 नवंबर को एससीओ नेताओं की बैठक में भाग लेंगे चीन के प्रधानमंत्री

‘Change 5’ अंतरिक्ष यान का उद्देश्य पहले से अस्पष्टीकृत क्षेत्र से चंद्रमा की चट्टान और धूल एकत्र करना है. चीन का यह मिशन अगर सफल होता है तो वह अमेरिका और सोवियत संघ के बाद मून-रॉक के नमूनों को पृथ्वी पर लाने वाला तीसरा राष्ट्र बन जायेगा.

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT

