चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है. वहीं दूसरी तरफ चीन सरकार भी पूरी सख्ती से इससे निपटने में लगी हुई है. सरकार वायरस को रोकने के लिए किसी भी तरह की ढील बरतने के मूड में नहीं है लेकिन इसी सख्ती के बीच अब एक मार्मिक और दिल दुखाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुत्ते और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों को मारने के लिए जमा किया जा रहा है. हालांकि, इंडिया डॉट इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ने इन्हें मारने के लिए जमा किया है. साथ ही जानवरों को जिस तरह से इकट्ठा किया हुआ है. वो भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक चीन में फिलहाल, पूरी दुनिया के मुताबिक सबसे सख्त लॉकडाउन लागू है. वीडियो की बात करें तो सड़क किनारे रखे बैग्स में जानवरों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया है. ये सभी जानवर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं. जिस तरीके से इन्हें रखा गया है. किसी का भी वीडियो देखकर दिल पसीज उठेगा.

26 million people in lockdown in Shanghai.

People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China

This is pure evil!

pic.twitter.com/9spkdvi4WS

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022