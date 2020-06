नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी ने 15-16 जून की रात में हुए संघर्ष में 10 भारतीय सैनिको को बंधक बनाए जाने की खबर से चीन ने इनकार किया है. हालांकि शुक्रवार सुबह खबरें आईं कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच चली वार्ता के बाद चीन ने बंधक बनाए गए भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया है. लेकिन चीन ने इस बात को मानने से इनकार किया है. Also Read - Video: बिहार में शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़ी भीड़, भारत माता की जय के नारों से गूंजा आसमान

चीनी मीडिया ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि चीन ने किसी भारतीय कर्मी को नहीं पकड़ा. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने चीन-भारत सीमा स्थिति के बारे में एक सवाल के जवाब में शुक्रवार को एक दैनिक प्रेस वार्ता में बताया चीन ने किसी भारतीय कर्मी को नहीं पकड़ा. चीनी विदेश मंत्रालय के इस बयान से चीन का एक और झूठ सामने आ गया है. क्योंकि शुक्रवार को 10 भारतीय सैनिकों को चीन के कब्जे से रिहा किया गया है.

China has not seized any Indian personnel, Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian told a daily press briefing on Friday in response to a question about the China-India border situation: China's CGTN pic.twitter.com/ujfIluRKd4

— ANI (@ANI) June 19, 2020