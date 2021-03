वॉशिंगटन: अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन (US State Department) ने कहा है कि चीनी सरकार की तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा (Dalai Lama) का वारिस चुनने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए. Also Read - Rat Viral Video: शख्स ने छुआ तो इतना डरा चूहा कि निकल गई चीख! हंसते-हसंते पेट में बल पड़ जाएंगे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता (US State Department Spokesperson) नेड प्राइस (Ned Price) ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमारा मानना है कि चीन की सरकार की तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का वारिस चुनने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए."

We believe that the Chinese government should have no role in the succession process of the Dalai Lama: US State Department Spokesperson Ned Price

(file photo) pic.twitter.com/cFxa2WPkBL

— ANI (@ANI) March 10, 2021