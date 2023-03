यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, अगले सप्ताह जाएंगे मॉस्को

यूक्रेन-रूस के जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही रूस का दौरा करेंगे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, जिनपिंग अगले सप्ताह रूस जाएंगे. इस दौरान वे रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे. बता दें कि पश्चिमी देश लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चीन रूस का सहयोग कर रहा है लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा है. यूक्रेन-रूस के बीच चल रहा युद्ध एक साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.

यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत पश्चिमी देश और यूरोपीय यूनियन का समर्थन प्राप्त है. पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं.