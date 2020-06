नई दिल्ली: लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ ‘हिंसक टकराव’ के दौरान भारतीय सेना का एक अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए. सेना ने यह जानकारी दी. हालांकि इस झड़प में केवल भारतीय जवान ही शहीद नहीं हुए हैं बल्कि चीन के जवान भी मारे गए हैं, खुद चीनी मीडिया ने ये बात कबूल की है. Also Read - भारत-चीन सीमा पर हिंसक झड़प में 5 चीनी सैनिकों की मौत, भारतीय सेना के 1 अधिकारी और 2 जवान भी हुए शहीद

बता दें कि इसे चीन की सीमा पर लगभग 45 साल बाद, भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की शहादत की संभवत: पहली घटना माना जा रहा है. इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तुलुंग ला में हुए संघर्ष में चार भारतीय जवान शहीद हो गए थे. सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान हुआ है. हालांकि कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है. Also Read - Galwan Valley: वही बदनाम घाटी जहां 58 साल पहले चीन ने द‍िया था धोखा, फि‍र की कायराना हरकत...

लेकिन चाइनीज न्यूजपेपर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर चीफ इन ने माना है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं. हू जिजिन ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मुझे जो पता है, उसके आधार पर, चीन की तरफ भी गालवान घाटी में हुए संघर्ष में लोग हताहत हुए हैं.” हू जिजिन ने गीदड़ भभकी देते हुए लिखा, “मैं भारतीय साइड को बताना चाहता हूं, कमजोर होने के नाते अभिमानी और चीन के संयम को गलत मत समझो. चीन भारत के साथ कोई टकराव नहीं करना चाहता है, लेकिन हम इससे डरते नहीं हैं.” Also Read - LAC पर भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प, 1 अधिकारी, 2 जवान शहीद

Based on what I know, Chinese side also suffered casualties in the Galwan Valley physical clash. I want to tell the Indian side, don’t be arrogant and misread China’s restraint as being weak. China doesn’t want to have a clash with India, but we don’t fear it.

