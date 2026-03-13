Hindi World Hindi

क्या युद्ध की तैयारी कर रहा चीन? समुद्र में दिखीं हजारों नावें, इस देश की बढ़ गई चिंता

पूर्वी चीन सागर में अचानक हजारों चीनी नाव दिखने से चिंता बढ़ गई है. क्या यह चीन की सैन्य तैयारी का संकेत है? आइए जानते हैं इस बारे में...

सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना चीन की किसी संभावित रणनीतिक तैयारी से जुड़ी हो सकती है. (Photo from Google)

पूर्वी चीन सागर में एक अजीब घटना देखने को मिली है, यहां हजारों नावें अचानक एक ज्यामितीय पैटर्न में इकट्ठी देखी गईं. विशेषज्ञों ने जहाजों के ट्रैकिंग डेटा में देखा कि करीब 2,000 नावें दो समानांतर उल्टे L के आकार में खड़ी थीं, जिनकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई थी. ये नावें एक-दूसरे से सिर्फ करीब 500 मीटर की दूरी पर थीं और तेज हवाओं के बावजूद लगभग 30 घंटे तक अपनी जगह पर टिकी रहीं. बाद में ये नावें अलग-अलग दिशाओं में बिखर गईं. विशेषज्ञों के मुताबिक, समुद्र में इस तरह की सीधी लाइनें बनना बेहद असामान्य है. इसलिए यह घटना सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि जैसी नहीं लगती.

विशेषज्ञों को कब हुआ शक?

सैटेलाइट तस्वीरों और जहाजों के सिग्नल डेटा का विश्लेषण करने वाली कंपनियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में नावों का एक साथ इस तरह जमा होना पहले कभी नहीं देखा गया था. जहाजों के AIS सिग्नल, जो आम तौर पर टकराव से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके जरिए इनकी गतिविधियों का पता चला. कुछ हफ्तों बाद इसी इलाके में करीब 1,000 नावों का एक और समूह भी दिखाई दिया, जो आयताकार पैटर्न में खड़ा था. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये नावें मछली पकड़ने के लिए आई होतीं तो वे अलग-अलग जगहों पर फैल जातीं, लेकिन इनका एक साथ और एक जैसे पैटर्न में खड़ा होना किसी समन्वित गतिविधि की ओर इशारा करता है.

क्या यह सैन्य तैयारी का संकेत है

सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना चीन की किसी संभावित रणनीतिक तैयारी से जुड़ी हो सकती है. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नावों को एक साथ नियंत्रित करना यह दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर चीन नागरिक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है. उदाहरण से समझें – किसी संकट की स्थिति में इन नावों का उपयोग समुद्री घेराबंदी, निगरानी या ध्यान भटकाने जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है. खासतौर पर यह गतिविधि ताइवान से लगभग 300 किलोमीटर दूर देखी गई, इसलिए इसे लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता और भी बढ़ गई है.

मैरिटाइम मिलिशिया की भूमिका पर चर्चा

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नावों में से कई चीन की तथाकथित मैरिटाइम मिलिशिया का हिस्सा हो सकती हैं. यह ऐसी नागरिक नावों का समूह होता है जिन्हें जरूरत पड़ने पर सैन्य या अर्धसैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने पहले कई बार इन नावों का उपयोग विवादित इलाकों में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए किया है. इन नावों के जरिए चीन कभी-कभी अन्य देशों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रोकने या दबाव बनाने की कोशिश भी करता है. इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्वी चीन सागर में हुई यह गतिविधि किसी बड़े अभ्यास या परीक्षण का हिस्सा हो सकती है.

ताइवान और क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी चिंता

चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की बात भी कर चुका है. अमेरिकी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि चीन 2027 तक ऐसी सैन्य क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिससे वह ताइवान पर हमला कर सके. ऐसे में हजारों नावों का एक साथ इस तरह इकट्ठा होना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बन गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह साफ नहीं है कि चीन वास्तव में क्या योजना बना रहा है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां यह जरूर दिखाती हैं कि वह संभावित संकट या टकराव के लिए अपनी समुद्री क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है.

