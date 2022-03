Chornobyl NPP, वियना. यूक्रेन (Ukraine) में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Chornobyl Nuclear Power Plant) ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को डाटा देना बंद कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने यह जानकारी दी है. इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबास (Dmytro Kuleba) ने चेर्नोबिलएनपीपी की आपूर्ति करने वाला एकमात्र विद्युत ग्रिड और रूसी सेना के कब्जे वाली इसकी सभी परमाणु सुविधाएं क्षतिग्रस्त हैं. जल्‍द ही इसके बंद होने की स्‍थिति है, जिससे विकिरण का खतरा बढ़ गया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबास ने कहा, चोरनोबिल एनपीपी की आपूर्ति करने वाला एकमात्र विद्युत ग्रिड और रूसी सेना के कब्जे वाली इसकी सभी परमाणु सुविधाएं क्षतिग्रस्त हैं. सीएनपीपी ने सभी बिजली आपूर्ति खो दी हैं. मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि रूस से तत्काल आग बुझाने और मरम्मत इकाइयों को बिजली आपूर्ति बहाल करने की अनुमति देने की मांग करें.Also Read - Russia-Ukraine War: रूस के पास कितने परमाणु हथियार, दुश्मन पर किस तरह से कर सकता है उनका इस्तेमाल?

Reserve diesel generators have a 48-hr capacity to power the Chornobyl NPP. After that, cooling systems of the storage facility for spent nuclear fuel will stop, making radiation leaks imminent. Putin’s barbaric war puts entire Europe in danger: Dmytro Kuleba

— ANI (@ANI) March 9, 2022