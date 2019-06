क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड): क्राइस्टचर्च में गोलीबारी करके 51 लोगों की हत्या करने के आरोपी ने शुक्रवार को कहा कि वह लोगों की हत्या करने और आतंकवादी संबंधी आरोपों का दोषी नहीं है. आरोपी ब्रेंटन टैरेंट क्राइस्टचर्च उच्च न्यायालय में ऑकलैंड की अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल से ऑडियो-विजुअल लिंक के माध्यम से पेश हुआ. टैरेंट के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ‘आरोपों के लिए दोषी नहीं है’.

AFP news agency: Christchurch mosque attack defendant pleads not guilty to all charges. (file pic) pic.twitter.com/dbVi17RMrN

