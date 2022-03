Ukraine-Russia War: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) यूक्रेन पर रूस के जारी हमले से पैदा हुए हालात में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए रोमानिया (Romania) के बुखारेस्‍ट (Bucharest ) स्थित हेनरी कोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भारतीय छात्रों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं. इसका यह वीडियो सामने आया है. केंद्रीय मंत्री सिंधिया वहां कई छात्रों और लोगों से बातचीत करते हुए उनका हाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - Russia and Ukraine War: दो देशों के संघर्ष के 10 वीडियो जो आपको कर सकते हैं हैरान-Watch Video

#WATCH | Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia interacts with Indian students at Henri Coandă International Airport in Bucharest (Romania). The students are being evacuated and being brought back to India. #OperationGanga pic.twitter.com/KStF51un0I

— ANI (@ANI) March 2, 2022