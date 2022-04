Russia Ukraine war, UNSC, Volodymyr Zelensky: यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने आज मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद (UNSC) को संबोधित करते हुए अपने देश में रूस के सैनिकों (Russian military) द्वारा किए गए नरसंहार और बर्बता का मुद्दा उठाया. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी (UNSC) में कहा, नागरिकों को टैंकों से कुचल दिया गया, महिलाओं का उनके बच्चों के सामने बलात्कार किया और उन्हें मार डाला गया. बुका में रूसी सेना ने जो किया वह क्रूरता है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सचमुच उल्लंघन किया गया है. नरसंहार कई उदाहरणों में से एक बुका है.Also Read - Russia-Ukraine War: बड़ों की आंखों में आंसू-बच्चों की आंखों में खौफ, यूक्रेन की बूचा सिटी में दिखीं दिल दहलाने वाली तस्वीरें

Civilians were crushed by tanks, women were raped & killed in front of their children. What Russian military did in Bucha is cruelty. The UN Charter has been violated literally. The massacre in Bucha is only one of many examples…: #Ukrainian President Volodymyr Zelensky at UNSC pic.twitter.com/teD2foqFau

