Crime Bill in Britain: ब्रिटेन (Britain) में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को और मजबूत करने के लिए ‘पुलिस, क्राइम, सेंटेनसिंग एंड कोर्ट बिल’ (Police Crime Sentencing And Court Bill) क्राइम बिल (Crime Bill) लाया जा रहा है. इस बिल के विरोध में ब्रिटेन के निवासी सड़क पर उतर आए हैं. बिल के खिलाफ प्रदर्शन ने आक्रामक रूप ले लिया. प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो गई. इसके साथ ही लोगों ने कई जगहों पर तोड़-फोड़ के साथ आग भी लगाई. Also Read - Covid 19 के शिकार हुए तीरथ सिंह रावत, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी बिल के विरोध प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड (England) के ब्रिस्टल में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की और पुलिस वैन में भी आग लगा दी. इस बिल का मकसद अहिंसक प्रदर्शन के निपटारे के लिए पुलिस बल को और सशक्त बानाना है. Also Read - Covid 19 Positive होने के बाद सतीश कौशिक की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

पुलिस कार्यकर्ता ने बताया कि ब्रिजवेल स्ट्रीट (Bridwell Street) में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में करने का प्रयास जारी है. इस घटना की जांच कर सभी दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. ‘पुलिस, क्राइम, सेंटेनसिंग एंड कोर्ट बिल’ विरोध प्रदर्शन की स्थिति में पुलिस बल को और मजबूत करेगा. Also Read - Janta Curfew के एक साल पूरे, जानें वैक्सीन आने के बाद भी क्यों नहीं थम रहा कोरोना

बिल के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अहिंसा के दोषियों को सजा के तौर पर जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है. बता दें कि कोरोना (Covid-19) को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी गई है. लंदन (London) में एंटी-लॉकडाउन (Anti-Lockdown) विरोध प्रदर्शन के दौरान 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.