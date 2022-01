ब्रासीलिया : ब्राजील की एक झील में शनिवार को चट्टान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया. चट्टान का यह हिस्सा वहां मौजूद नावों पर गिरा. इस दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है. दुर्घटना के समय झील में बहुत से पर्यटक नावों पर सवार होकर वीकेंड का लुत्फ ले रहे थे. ऐसा ही एक पर्यटक इस दौरान वीडियोग्राफी कर रहा था, तभी इस दुर्घटना का वीडियो उसके कैमरे में कैद हो गया. एक वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय वहां कैसा मंजर रहा होगा. जैसे ही चट्टान का कुछ मलवा गिरा, तुरंत चट्टान के नीचे मौजूद नावों पर सवार लोगों को सचेत किया गया, लेकिन कुछ ही देर में चट्टान का बड़ा हिस्सा ताश के पत्ते की तरह गिर गया.Also Read - Year Ender 2021: भूल जाने लायक है ये सब, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हमेशा याद रहेगा गुजरता साल; आखिरी तस्वीर रुला देगी

मिनस गेरैस राज्य दमकल विभाग के कमांडर एड्गार्ड एस्तेवो ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों को शनिवार शाम को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई.

घटना के वीडियो में दिख रहा है कि फर्नास लेक पर लोग नौका सवारी का आनंद ले रहे थे, तभी चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नौकाओं के ऊपर गिर गया. एस्तेवो ने बताया कि यह हादसा साओ जोस डा बारा और कैपिटलियो कस्बों के बीच हुआ.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL

— Albert Solé  (@asolepascual) January 8, 2022