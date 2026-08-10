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कोलंबिया में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, अब तक 20 लोगों की मौत, कई इमारतों को नुकसान

कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है. यहां हर साल हजार से ज्यादा छोटे-बड़े भूकंप आते हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 10, 2026, 10:18 PM IST
कोलंबिया में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, अब तक 20 लोगों की मौत, कई इमारतों को नुकसान
भूकंप से काली, पेरेरा और मनिजालेस शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. (ANI)

दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार (10 अगस्त 2026) को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. भूकंप के झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर तक महसूस किए गए. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप से अब तक 47 लोगों की मौत हो गई है. मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. भूकंप से काली, पेरेरा और मनिजालेस शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में पालमार इलाके में था. वहीं, US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने भूकंप की मैग्नीट्यूड अलग तरह से मापी. इसने भूकंप को 7.1 बताया है. US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने कहा कि कोलंबिया में भूकंप आने के बाद सुनामी की कोई वॉर्निंग नहीं थी.

कोलंबिया में बार-बार भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है. यह देश ‘रिंग ऑफ फायर’ नाम के भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में आता है. ‘रिंग ऑफ फायर’ करीब 40 हजार किलोमीटर लंबा एरिया है.इसमें अमेरिका-कनाडा के पश्चिमी हिस्से और दक्षिण में चिली तक और रूस से इंडोनेशिया तक एक यू शेप का इलाका बनता है.इसके तहत नाजका, कोकोस और दक्षिण अमेरिकी जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं. इनमें से एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती रहती है. इसी वजह से जमीन के अंदर लगातार हलचल होती रहती है.

कोलंबिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है?

कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है. इसकी भौगोलिक स्थिति काफी अनोखी है, क्योंकि देश के पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर और पूर्व में वेनेजुएला-ब्राजील हैं. देश का बड़ा हिस्सा एंडीज (Andes) पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है. एंडीज यहां तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं—वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न कॉर्डिलर्स में बंट जाती है. यही पहाड़ी और प्लेट-सीमा वाला इलाका कोलंबिया को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील बनाता है. कोलंबिया के भीतर कई सक्रिय भ्रंश (faults) हैं. इसलिए भूकंप देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग टैक्टोनिक कारणों से आ सकते हैं.

कोलंबिया में पहले भी आए हैं बड़े भूकंप

1. 1906 का भूकंप और सुनामी

31 जनवरी 1906 को कोलंबिया के प्रशांत क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली भूकंप आया. इसका असर कोलंबिया और इक्वाडोर के प्रशांत तट तक पड़ा. इसके साथ सुनामी भी आई. कोलंबियन जियोलॉजिकल सर्विस इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूकंपीय घटनाओं में गिनता है.

2. 1979 का टुमाको भूकंप

यह कोलंबिया के इतिहास के सबसे शक्तिशाली आधुनिक भूकंपों में से एक था. 12 दिसंबर 1979 को प्रशांत तट के पास 8.1 तीव्रता का भूकंप आया. इसका एपिसेंटर टुमाको के पास था. भूकंप के बाद सुनामी आई और प्रशांत तट के बड़े हिस्से में तबाही हुई. कोलंबियन जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार सुनामी की लहरें करीब 3 मीटर तक पहुंची थीं. USGS के मुताबिक, यह एक सबडक्शन भूकंप था. यानी समुद्र के नीचे एक टैक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे जा रही थी.

3. 1983 का भूकंप

31 मार्च 1983 को पोपायन में 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया. संख्या देखकर यह बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसकी गहराई सिर्फ करीब 15 किलोमीटर थी. एपिसेंटर शहर के काफी पास था. नतीजा बेहद विनाशकारी रहा. करीब 250 लोगों की मौत हुई. लगभग 1,500 लोग घायल हुए और हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुईं. इस घटना के बाद कोलंबिया में भूकंपरोधी निर्माण के लिए पहली अनिवार्य नेशनल बिल्डिंग कोड व्यवस्था लाई गई.

4. 1994 का पायज भूकंप

6 जून 1994 को काउका क्षेत्र में करीब 6.4–6.8 तीव्रता का भूकंप आया. इसका एपिसेंटर नेवाडो डेल के पास था.इस भूकंप की खास बात यह थी कि इससे 3000 से ज्यादा लैंडस्लाइड और कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा. इस भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 7000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए.

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About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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