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उड़ान भरते ही दर्दनाक हादसा! 110 सैनिकों को ले जा रहा कोलंबियाई एयरफोर्स विमान क्रैश
कोलंबिया का एक सैन्य विमान टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 110 सैनिक सवार थे. ये हादसा अमेजन क्षेत्र में पेरू सीमा के पास हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और चिंता का माहौल बन गया.
Colombian Air Force Plane Crash: कोलंबिया से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां वायुसेना का एक विमान टेकऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान में करीब 110 सैनिक सवार थे. हादसा देश के दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू सीमा के पास स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो इलाके में हुआ, जो घने जंगलों और दुर्गम इलाकों के लिए जाना जाता है.
रिपोर्ट के अनुसार, ये विमान सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा था. जैसे ही विमान ने उड़ान भरने की कोशिश की, उसी दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और राहत व बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया. हालांकि शुरुआती जानकारी में नुकसान की पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है.
टेकऑफ के समय हुआ हादसा
कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हादसा टेकऑफ के समय हुआ, जो किसी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों की ओर इशारा करता है. फिलहाल जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि दुर्घटना की असली वजह क्या रही.
जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, वहां पहुंचना काफी मुश्किल है. अमेजन के घने जंगलों और खराब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राहत टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फिर भी सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर तेजी से बचाव अभियान चला रहे हैं.
यह घटना न सिर्फ कोलंबिया के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है. इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त होना सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों पर सवाल खड़े करता है. साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या विमान में पहले से कोई तकनीकी समस्या थी या मौसम की वजह से ये हादसा हुआ.
‘धुआं उठा और जोरदार आवाज सुनाई दीं’
स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के बाद इलाके में धुआं उठता देखा गया और जोरदार आवाज भी सुनी गई. इससे साफ है कि दुर्घटना काफी गंभीर थी. प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से उस जगह से दूर रहने की अपील की है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे में कितने लोग सुरक्षित हैं और कितनों को नुकसान पहुंचा है. जैसे-जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ेगा तस्वीर और साफ हो जाएगी. सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
अधिकारियों के अनुसार, इस विमान में सेना के जवान सवार थे. हालांकि, अब तक सवार लोगों की सटीक संख्या और हताहतों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है.
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