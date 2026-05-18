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सबसे बड़ा 'धुरंधर', वो कर्नल जो मरी गाय के पेट में बैठकर पार कर गया था बार्डर
Colonel in Cow Belly: दमित्रि सेनिन (Dmitry Senin) ने रूस की सीमा पार की थी. उसने यह कारनामा एक मरी हुई गाय के पेट में छिपकर किया था.
Colonel in Cow Belly: एक रूसी सैन्य अधिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए और सीमा पार करने के लिए एक ऐसा कारनामा किया कि उसने साहस की एक मिसाल कायम कर दी. आइये इतिहास के सबसे साहसी बच निकलने के तरीकों पर नजर डालते हैं.
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अधिकारी का नाम दिमित्री सेनिन था. वह रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) में एक ऊंचे ओहदे वाला कर्नल था. यह सैन्य अधिकारी जान बचाने के लिए एक मरे हुए जानवर के शव के अंदर घुस गया था.
क्यों भाग रहा था दिमित्री सेनिन
दिमित्री सेनिन ने रूसी सिस्टम के अंदर 18 साल बिताए थे, लेकिन 120 मिलियन डॉलर नकद से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का पता चलने के बाद, वह उन्हीं लोगों के निशाने पर आ गया जिनके साथ वह कभी काम करता था.
कैसे बचा जिंदा
व्लादिमीर पुतिन की जानलेवा टुकड़ियों से बचने के लिए, सेनिन ने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी सैन्य अभियान से ज़्यादा किसी अजीब सपने जैसी लगती थी. सितंबर 2022 में, कज़ाकिस्तान के साथ साइबेरिया की जमा देने वाली ठंडी सीमा पर, सेनिन ने सड़ते हुए मांस की बदबू से बचने के लिए एक गैस मास्क और रबर का सूट पहना.
एक घंटे तक, दिमित्री सेनिन बिल्कुल शांत लेटा रहा. वह किसी सेफ हाउस या बंकर में नहीं था – वह एक मरी हुई गाय के सड़ते हुए शव के अंदर छिपा हुआ था. सेनिन जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका है.
फिर उसने खुद को टिन फ़ॉइल में लपेट लिया – यह एक कम-तकनीकी वाला, लेकिन शानदार तरीका था जिससे रूसी सीमा रक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मल-इमेजिंग कैमरों को चकमा दिया जा सके.
तस्करों ने उस गाय को एक खाई में फेंक दिया था, जिसका इस्तेमाल जानवरों के कब्रिस्तान के तौर पर होता था. सेनिन अंधेरे में इंतजार करता रहा, मास्क लगाकर सांस लेता रहा, जब तक कि रास्ता साफ नहीं हो गया. सेनिन ने कहा, मुझे पता था कि कोई भी गाय पर गोली नहीं चलाएगा.
रिटायर्ड जासूस ने की मदद
फिर वह जानवर के अंदर से बाहर निकला, जमीन पर रेंगते हुए 300 मीटर आगे बढ़ा और एक मोटरसाइकिल पर सवार हो गया, जिसे KGB के एक रिटायर्ड जासूस चला रहा था.
अब यूरोप में छिपा है कर्नल
सेनिन अब यूरोप में कहीं छिपकर रह रहा है. उसका दावा है कि वह कोई भगोड़ा नहीं, बल्कि एक बेकसूर इंसान है जिसे बहुत ज्यादा जानकारी होने की वजह से फंसाया गया है. उसका दावा है कि रूसी जासूस अभी भी पूरे महाद्वीप में सक्रिय हैं, और उनमें से कुछ के पास तो ब्रिटिश नागरिकता भी है.
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