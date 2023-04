सूडान में तीसरे दिन भी संघर्ष जारी, अब तक 185 लोगों की मौत, इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की

civil war, Indian Embassy, Khartoum, Sudan, Indian: सूडान ( Sudan) पर नियंत्रण के लिए सोमवार को आर्मी और प्रतिद्वंद्वी बलों के बीच तीसरे दिन लड़ाई जारी है. राजधानी खार्तूम ( Khartoum) औरअन्य शहरों में धमाकों और गोलीबारी की आवाज गूंजती रही. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि वोल्कर पर्थेस ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि लड़ाई छिड़ने के बाद से अब तक 185 लोग मारे जा चुके हैं और 1800 से अधिक घायल हुए हैं. इस बीच सूडान में इंडियन एम्बेसी (Indian Embassy) ने खार्तूम में लूटपाट की कई घटनाओं के मद्देनजर वहां सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी करता है, जिसमें उन्हें घरों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी है. वहीं हक्की पिक्की जनजाति के कर्नाटक के 31 लोग सूडान में फंसे हुए हैं जो गृहयुद्ध से परेशान हैं.

सेना और प्रतिद्वंद्वी बलों दोनों ही पक्ष घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तोपों और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. लड़ाकू जेट विमानों की गड़गड़ाहट के बीच जेटरोधी गोलीबारी के चलते गहरा धुआं आसमान में नजर आ रहा है. वैसे मृतकों की संख्या अधिक होने की आशंका है क्योंकि मध्य खार्तूम में सड़कों पर कई शव पड़े हैं और भीषण संघर्ष के कारण कोई उन शवों तक पहुंच नहीं पा रहा है.