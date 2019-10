लंदन: ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी के नेता जेर्मी कॉर्बिन ने यहां कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इस दौरान दोनों पक्षों ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने के बाद वहां मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की. कॉर्बिन ने इस बातचीत को ‘बेहद सार्थक’ करार दिया. उधर, दिल्ली में भाजपा ने इस ‘शर्मनाक धोखाधड़ी’ के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुलाकात पर सफाई की मांग की.

‘Appaling’, says BJP after overseas Congress delegation meets UK Labour Party leader Corbyn on Kashmir; Congress hits back

लेबर पार्टी द्वारा भारत सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद से ही ब्रिटेन में भारतवंशी समूहों का कॉर्बिन पर काफी दबाव था. वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने लेबर पार्टी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय दखल के आह्वान को भारत विरोधी करार दिया था. कॉर्बिन ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान में कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ बेहद सार्थक मुलाकात हुई जहां हमनें कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की.

Appalling! @INCIndia owes it to the people of India to explain what its leaders are telling foreign leaders about India.

India will give a befitting reply to Congress for these shameful shenanigans! https://t.co/Sb0MThF17A

— BJP (@BJP4India) October 10, 2019