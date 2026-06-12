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बांग्लादेश में रुका भगवान श्रीराम की मूर्ति का निर्माण, किसके दबाव में ढाका सरकार?

Bangladesh Ram Idol: बांग्लादेश में भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. आरोप है कि इस्लामिक समूहों के दबाव में यह कार्रवाई की गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 12, 2026, 2:04 PM IST
बांग्लादेश में रुका भगवान श्रीराम की मूर्ति का निर्माण, किसके दबाव में ढाका सरकार?
(photo credit AI, for representation only)

Bangladesh Ram Idol: बांग्लादेश में भगवान राम की एक प्रतिमा के निर्माण को प्रशासन ने रोक दिया, जिससे विवाद छिड़ गया है. बांग्लादेश के गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी उपजिला में स्थित श्रीश्री राधागोविंद और काली मंदिर परिसर में ये प्रतिमा बनाई जा रही थी. दावा है कि यहां भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जाना था.

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बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह आदेश वहां के अध‍िकार‍ियों ने द‍िया है. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर के सलाहकार श्यामल कुमार महंत ने गुरुवार शाम मंदिर के सभागार में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की.

क्यों रोका गया प्रतिमा निर्माण

आलोचकों का कहना है कि यह रोक उन इस्लामिक समूहों के दबाव में लगाई गई है जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे. निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने मूर्ति निर्माण रोकने की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा क‍ि जहां सैकड़ों हजार मस्जिदें हैं और लगातार नई मस्जिदें बन रही हैं, फिर भी एक अकेले हिंदू मंदिर के निर्माण का विरोध क्यों किया जा रहा है.

उन्होंने ‘एक्‍स’ पर लिखा, बांग्लादेश में कई लाख मस्जिदें हैं, और देश भर में नई मस्जिदें भी बनती रहती हैं. तो फिर भगवान राम के एक मंदिर या प्रतिमा के निर्माण का इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है, तो यह सिर्फ बहुसंख्यक के लिए नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए.

धमकियां, भड़काऊ बातें और नफरत

उन्होंने आगे कहा, “पलाशबाड़ी, गाइबांधा में बन रहे राम मंदिर को लेकर जो धमकियां, भड़काऊ बातें और नफरत फैलाने वाला माहौल बनाया जा रहा है, वह बहुत चिंताजनक है। किसी भी व्यक्ति या समूह को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल को सिर्फ इसलिए नष्ट करे क्योंकि उसे वह पसंद नहीं है। एक कानून के शासन वाले देश में धार्मिक विवादों का हल हिंसा या बर्बरता से नहीं निकाला जाता है. तस्लीमा नसरीन ने कहा कि यह स्थिति औचिंताजनक है. पलाशबाड़ी का पहले भी मंदिरों पर हमलों और मूर्तियों के नुकसान का इतिहास रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है.

कई मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर

तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों जैसे इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और ओमान में बड़े हिंदू मंदिर मौजूद हैं. तो फिर बांग्लादेश में एक मंदिर के निर्माण को कुछ लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं?

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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