ट्रंप से परेशान दुनिया के 2 बड़े नेता! G-7 में जेलेंस्की और मैक्रों की बातचीत का माइक ऑडियो लीक

G7 Summit: फ्रांस के एवियन में मंगलवार को G7 बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत किया.

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जी-7 में जेलेंस्की और मैक्रों की ट्रंप से मुलाकात हुई है. (photo credit, IANS)

G7 Summit: G7 समिट के दौरान दुनिया के दो बड़े नेताओं की माइक के जरिए एक बातचीत रिकॉर्ड हो गई. ये नेता हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की. रिकॉर्ड हुई बातचीत में दोनों नेता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप के बारे में बात करते सुनाई दिए हैं.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड हुई बातचीत सुनने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जेलेंस्की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं.

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क्या है मैक्रों और जेलेंस्की की पूरी बातचीत

वैश्विक नेताओं के बीच अभिवादन के बाद, मैक्रों ने यूक्रेनी नेता जेलेंस्की से पूछा कि वह G7 कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस में कितने समय तक रहेंगे. जेलेंस्की ने कहा कि वह सिर्फ एक और पूरा दिन ही रुक पाएंगे, क्योंकि उन्हें गुरुवार को ब्रुसेल्स जाना था. फिर मैक्रों ने पूछा कि क्या जेलेंस्की की किसी अन्य वर्ल्ड लीडर के साथ कोई बैठक आयोजित की जा रही है. जेलेंस्की ने जवाब दिया, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ?’

दोनों नेताओं ने बीस सेकेंड से ज्यादा समय तक धीमी आवाज में बात की, और फिर मैक्रों ने तेज आवाज में कहा, ‘ठीक है, हम इसका इंतजाम कर देंगे. रिपोर्ट के मुताबिक धीमी आवाज से लगता है कि दोनों नेता अपनी बातचीत को दूसरों से छिपाना चाह रहे हों. फिर मैक्रों ने G7 बैठक की बातें की. फिर मैंक्रो और ज़ेलेंस्की ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली. दोनों नेताओं ने बाद में मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की.

अच्छे नहीं हैं ट्रंप और जेलेंस्की रिश्ते

ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ज़ेलेंस्की के प्रति कम दोस्ताना रहे हैं. पिछले साल फरवरी में एक हंगामेदार बैठक के बाद उन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर भी निकाल दिया था.

वहीं, मैक्रों और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. दोनों नेताओं ने वैश्विक मंच और प्रेस वार्ताओं में एक दूसरे के हितों के खिलाफ बयान दिए हैं. मैक्रों ने अमेरिका के ईरान हमले को भी ठीक नहीं माना और होर्मुज खुलवाने की अपील पर भी अमेरिका के साथ नहीं आए. हालांकि, हाल में मैक्रों और उनकी पत्नी के साथ ट्रंप की मुलाकात अच्छी रही.