Corona in Pakistan, Lockdoun covid-19, Pakistan, Coronavirus, News:पाकिस्‍तान में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने और इसके 11 प्रतिशत के पार पहुंचने के बाद राजधानी इस्लामाबाद तथा देश के अन्य अति-संवेदनशील इलाकों में सोमवार को आंशिक लॉकडाउन (Partial Lockdown) लागू कर दिया है. वहीं, कोविड-19 ( covid-19) मामलों में वृद्धि के बीच संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर एवं प्रांत के अन्य शहरों में एक अप्रैल से ‘प्रभावी लॉकडाउन’ लागू करने का निर्णय किया है. करीब एक करोड़ 10 लाख लोग इस लॉकडाउन से प्रभावित होंगे. Also Read - Lockdown in Pakistan: पा

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों फिर से उछाल देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हालात पिछले साल महामारी फैलने के समय से भी ज्यादा बुरे हैं. वहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और रक्षा मंत्री परवेज खटक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. करीब सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की जांच रिपोर्ट में भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी. Also Read - Corona Cases In India: कोरोना की रफ्तार में थोड़ी राहत, आज सामने आए 56,211 नए केस

कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते पाकिस्तान में सोमवार को लाहौर व अन्य शहरों में एक अप्रैल से लॉकडाउन लागू करेगा. यह लॉकडाउन 11 अप्रैल तक लागू रहेगा और इस दौरान प्रांत में शादी समारोह और भीड़-भाड़ वाले सभी तरह के कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. महामारी की शुरुआत के बाद लाहौर में पहली बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्क नहीं पहनने के चलते 100 मुकदमे दर्ज किए हैं. Also Read - फारूक अब्दुल्ला का COVID-19 टेस्‍ट पॉजिटिव आया, बेटे उमर अब्‍दुल्‍ला ने किया ट्वीट

सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी, सभी रेस्त्रां एवं होटलों में खाना खाने पर रोक रहेगी

पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि ऑरेंज लाइन मेट्रो और स्पीडो बस सेवा जैसी सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी, जबकि सभी रेस्त्रां एवं होटलों में खाना खाने पर रोक रहेगी. हालांकि, भोजन घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. बाजार एवं व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत शाम छह बजे तक ही रहेगी और सभी पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे.

कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अधिक परेशान करने वाली है: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अधिक परेशान करने वाली है, क्योंकि लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान शहरों में संक्रमण के मामले अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं. पंजाब प्रांत में रविवार को संक्रमण के 2,823 नए मामले सामने आए थे जबकि 39 और मरीजों की मौत हुई थी.

आंशिक लॉकडाउन लागू

– पाकिस्तान के अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण की दर तेजी से बढ़ने और इसके 11 प्रतिशत के पार पहुंचने के बाद राजधानी इस्लामाबाद तथा देश के अन्य अति-संवेदनशील इलाकों में सोमवार को आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया।

– अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सोमवार को पूर्वी पंजाब प्रांत के अति संवेदनशील इलाकों में एक अप्रैल से दो सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान किया था.

– पाकिस्तान सरकार पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही अपनी अर्थव्यवस्था को और नुकसान होने से बचाने के लिए अब तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने से बचती रही है.

पाकिस्‍तान में 659,116 मामले जबकि 14,256 लोगों की मौत

पाकिस्‍तान में में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41 रोगियों की मौत हुई है. पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 659,116 मामले सामने आ चुके हैं. महामारी से 14,256 लोगों की मौत हो चुकी है.

इमरान खान के बाद आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और रक्षा मंत्री परवेज खटक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. करीब सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की जांच रिपोर्ट में भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी. राष्ट्रपति अल्वी ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘मैं कोविड-19 संक्रमित हूं. अल्लाह सभी कोविड पीड़ितों पर रहम करे. टीके की पहली खुराक ली थी. हालांकि, दूसरी खुराक के बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होती हैं, जिसमें एक सप्ताह बाकी था. सावधानी बनाएं रखें.’ 71 वर्षीय अल्वी में किस दिन संक्रमण की पुष्टि हुई, इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. वहीं, सिंध प्रांत के गवर्नर इमरान इस्माइल ने ट्वीट करके रक्षा मंत्री परवेज खटक के संक्रमण की चपेट में होने की जानकारी साझा की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.