Corona Omicron: कोरोना ने नए वेरिएंट Omicron के खतरे को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट पर है. हर देश इस नए खतरे से निपटने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है. हालांकि, अभी तक इस कोरोना वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. WHO ने इसे चिंताजनक जरूर बताया है, लेकिन यह कितना संक्रामक है इस संबंध में अब भी शोध जारी हैं. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहले बार सामने आया कोरोना का यह वेरिएंट दुनियाभर के कई देशों में दस्तक दे चुका है. यह कितना संक्रामक है? इसका वयरल लोड (Viral Load) कितना है? यह कितना घातक है? इस संबंध में अब भी वैज्ञानिक और WHO को कोई जानकारी नहीं है. ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है. आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को और अपने परिवारजनों को इस नए स्ट्रेन (Corona Strain) से सुरक्षित रखें… इसके लिए आप सार्वजनिक स्थलों पर मास्क (Mask) पहनें, बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं (Wash your hands with soap and water)…

दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला का कहना है, 'आशंका है कि Omicron वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हो सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले बहुत से बदलाव हुए हैं. उनका मानना है कि यह ज्यादा संक्रामक हो सकता है और इअस संबंध में आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. अगर मान लें कि यह आशंका बिल्कुल सही है तब भी हम इसके फैलाव पर रोक लगाने और ज्यादा लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं.'

किस-किस देश में पहुंचा Omicron

दक्षिण अफ्रीका : कोरोना वायरस का यह B.1.1.529 वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सामने आया. 24 नवंबर 2021 को इस वेरिएंट को पहली बार रिपोर्ट किया गया और 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक करार देते हुए Omicron नाम दिया. चेक गणराज्य : चेक गणराज्य के उत्तर में बसे शहर लिबेरेक में एक स्थानीय अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि यहां एक महिला में नए कोरोना वेरिएंट Omicron की पुष्टि हुई है. ऑस्ट्रिया : यूरोप के इस छोटे से देश में भी ओमिक्रोन का पहला संदिग्ध मामला सामने आ चुका है. इटली : इटली की एक न्यूज एजेंसी लाप्रेस के अनुसार देश का एक नागरिक जो मोजाम्बिक की यात्रा पर गया था, वह Omicron स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है. जर्मनी : जर्मनी में Omicron वेरिएंट से संक्रमित संदिग्ध मरीजों की संख्या तीन पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलिया : ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले दो लोग कोरोना के Omicron वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं. इजरायल : इजरायल में Omicron के एक मामले की पुष्टि हो चुकी है और सात संदिग्ध मामले हैं. यहां से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पुष्टि नहीं की है कि जो व्यक्ति Omicron से संक्रमित पाया गया है उसे वैक्सीन लगी है या नहीं. हालांकि, 7 संदिग्धों में से तीन का टीकाकरण पूरा हो चुका है. नीदरलैंड्स : इस यूरोपीय देश में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों सहित कुल 13 लोग Omicron वेरिएंट से पॉजिटव पाए गए हैं. हांगकांग : टूरिज्म के लिए पहचान रखने वाले हांगकांग में Omicron वेरिएंट के दो संक्रमित मामले सामने आए हैं. हांगकांग ने दक्षिण अफ्रीकी देशों से आने वाली सभी उड़ानों और यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. बेल्जियम : यूरो के कई अन्य देशों की ही तरह बेल्जियम में भी Omicron वेरिएंट का पहला मामले सामने आ चुका है. यहां का एक मामला शनिवार को सामने आया. बोत्सवाना : दक्षिण अफ्रीका के बाद Omicron वेरिएंट का मामला सबसे पहले बोत्सवाना में ही सामने आया था. फ्रांस : फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उनके देश में भी Omicron के मामले बढ़ने की आशंका है.

