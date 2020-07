Corona Vaccine Latest News: दुनिया भर में कोरोनावारस (Coronavirus) से कोहराम मचा हुआ है. अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से करीब 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. हर देश को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का इंतजार है और लगभग हर बड़ा देश इस तरफ अपनी पूरी ताकत से वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है. इस बीच रूस से कोरोना वैक्सनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है. रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल (Corona Vaccine Human Trial) भी पूरी तरह से सफल रहा है. अगर रूस में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल हुआ है तो वह पहला देश बन सकता है जिसने कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है. Also Read - Coronavirus in Pune: पुणे में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 1,088 नए मरीज आए सामने, जानें सभी जिलों का हाल

इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वदिम तरासोव (Vadim Tarasov) ने बताया कि कुछ दिनों पहले वैक्सीन के लिए मनुष्यों पर परीक्षण के लिए कुछ वॉलेंटियर्स को चुना गया था और अब उन लोगों के पहले बैच को बुधवार को जबकि दूसरे बैच को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी जाएगी. अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि अब दुनिया को जल्द ही कोरोना को रोकने वाली वैक्सीन मिल जाए. Also Read - Coronavirus: मुंबई में राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना वायरस से हुए ग्रसित, राज्यपाल ने खुद को किया क्वारंटीन

🦠#Sechenov University has successfully completed tests on volunteers of the world’s first vaccine against #COVID19. Also Read - Covid19 in Rajasthan Latest Update: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से चार और लोगों की मौत, 153 नए मामले

“The #vaccine is safe. The volunteers will be discharged on July 15 and July 20″, chief researcher Elena Smolyarchuk told TASS ➡️ https://t.co/jVrmWbLvwX pic.twitter.com/V8bon4lieR

— Russia in India (@RusEmbIndia) July 12, 2020