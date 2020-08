Corona Vaccine News Today 11 August: दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में हर किसी की आस इस महामारी की वैक्सीन से लगी है. तमाम देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि उसे कोरोनावायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है. संगठन के मुताबिक, इस प्रोग्राम के तहत वह यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हर किसी के लिए समान और आसान तरीके से उपलब्ध हो. Also Read - Coronavirus Cases In India: 24 घंटे में 871 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत, इन राज्यों की स्थिति गंभीर

अप्रैल में WHO ने COVID-19 की वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से एक COVAX सुविधा शुरू की थी, जिसे लेकर संगठन ने सभी देशों से इसमें शामिल होने की अपील की थी. WHO ने कोरोना वायरस के टीकों के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया है.

डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और स्वैच्छिक रूप से टीकों के विकास, निर्माण और वितरण तंत्र को मजबूत करने में सहायता करने के लिए धन का योगदान देने की अपील की है.

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयसस ने इकस बात की ओर संकेत दिये थे कि धन जुटाने के काम में संगठन की प्रगति संतोषजनक नहीं थी. WHO के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक, अभी तक संगठन अपने लक्ष्य का 10 प्रतिशत फंड ही एकत्रित कर पाए हैं. जबकि, संगठन को महामारी की वैक्सीन के निर्माण और हर व्यक्ति तक इसे पहुंचाने के लिए करीब 100 बिलियन डॉलर की जरूरत है.