CoronaVirus Happy News: एक तरफ जहां दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं. कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जहां इन देशों के नागरिक खौफ के साए में जी रहे हैं तो वहीं दुनिया का एक ऐसा देश भी है जिसने मास्क पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है और वहां के लोग काफी खुश हैं. अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. वो देश है- इजरायल, जिसने अपने देश के नागरिकों को मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इसकी वजह है वहां का सामूहिक टीकाकरण अभियान. जिसके बाद लोग कोरोना के डर से निजात पा चुके हैं. इजरायल ने देश के सभी स्कूलों को भी फिर से खोल दिया है. Also Read - Neem Leaves for Immunity: कोरोना से बचना है तो रोज करें नीम के पत्तों का सेवन, इस तरह से खाएंगे तो स्ट्रॉन्ग होगी इम्यूनिटी

कोरोना से बचने के लिए जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन बनने से पहले मास्क पहनने को एक कारगार हथियार बताया है और आज का दौर ऐसा है कि हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है. लेकिन इस्राइल दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां मास्क को ना पहनने के आदेश दे दिए गए हैं. इजरायल से आ रही खबरों और ट्वीट्स में ये बात सामने आई है…. Also Read - "मैं अपने पति को किस करूंगी, क्या तुम मुझे रोक लोगे?" बीच सड़क पर महिला ने की पुलिस वालों के साथ बदसलूकी, Viral हुआ वीडियो

जी हां, इस्राइल में प्रशासन ने लोगों को मास्क ना पहनने के आदेश दिए हैं. इसकी बड़ी वजह ये है कि इस्राइल में 81 फीसदी जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला सुनाया है कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है. सरकार के इस आदेश के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंका और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक

Israel has lifted the mandatory requirement to wear face masks outdoors and fully reopened its education system following its mass vaccination drive.

This comes after Israel’s speedy inoculation of a majority of its population in a world-leading vaccination campaign pic.twitter.com/4y3BAsZbtk

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 19, 2021