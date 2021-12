CoronaVirus In Britain: कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से ब्रिटेन में तबाही मचने की आशंका है. एक दिन में यहां कोरोना संक्रमण के बेहद ही डरावने आंकड़े सामने आए हैं. ब्रिटेन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकार्ड 1,22,186 नए मरीज मिले हैं और 137 मौतें हुई हैं. वहीं, एक प्रारंभिक सांख्यिकी माडल आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते लंदन में कोरोना से हर 20वां व्यक्ति संक्रमित हुआ है. समाचार एजेंसी रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के चलते क्रिसमस और उसकी पूर्व संध्या पर तीन हजार से ज्यादा उड़ानें रद कर दी गई हैं.Also Read - Omicron से बचने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है? सुरक्षा के लिए क्या करें? जानिए क्या कहा एक्सपर्ट्स ने...

पिछले तीन दिनों से मिल रहे हैं एक लाख से ज्यादा कोरोना मरीज

ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार तीन दिनों से एक लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. बता दें कि गुरुवार को 1,19,789 मामले मिले थे, जबकि बुधवार को 1.06 लाख केस सामने आए थे. गुरुवार के 147 मौतों की तुलना में शुक्रवार को कुछ कम 137 मौतें हुईं. शनिवार को यह आंकड़ा 122,186 रहा है.

UK reports new record of 122,186 new COVID-19 cases, up from 119,789 a day before: Reuters

— ANI (@ANI) December 24, 2021