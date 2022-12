Coronavirus In China: अस्पतालों में जगह नहीं-शवों की लंबी कतारें, वीडियो जारी कर साइंटिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी

Coronavirus In China: चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है. जीरो कोविड पॉलिसी के हटते ही अचानक कोरोना संक्रमितों की बाढ़ आ गई है. अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है. कोविड को लेकर प्रतिबंध हटते ही मौतों की संख्या अंधाधुंध रूप से बढ़ती जा रही है. इस बीच अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फेगल-डिंग ने सोमवार को ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगले 90 दिनों में देश की 1.4 अरब से अधिक आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे.

इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि, ” कोविड से मौतों की संख्या लाखों में हो सकती है. उन्होंने आगे लिखा है कि यह तो बस शुरुआत है.”

