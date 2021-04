Covid-19 in Pakistan and Bangladesh: कोरोना वायरस महामारी ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा रखा है. पाकिस्तान में हालात भयावह होते जा रहे हैं. बुधवार (21 अप्रैल, 2021) को प्रधानमत्री इमरान खान (PM Imran Khan) की सरकार में मंत्री असद उमर (Minister for Planning, Development and Special Initiatives Asad Umar) ने कहा- कोविड-19 संक्रमण से देश में स्थिति ‘बहुत गंभीर’ हो गई है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बड़े शहरों को बंद करना पड़ेगा. Also Read - Covid-19 in India: भारत के वायरस वैरिएंट में दिखा ट्रिपल म्यूटेशन, क्या हैं इसके मायने?

नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर (NCOC) की अध्यक्षता के बाद उन्होंने मीडिया में ये बात कही. उन्होंने लोगों से देश की मौजूदा स्थिति की गंभीरता से समझने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बैठक में देश के भीतर प्रतिबंध लगाने के विषय पर निर्णय लिया है. इस संबंध में जानकारी प्रांतों से साझा की जाएगी. इस संबंध में आगामी शुक्रवार को निर्णय लिए जाएंगे. Also Read - नया टीका कोविड-19 के मौजूदा, भविष्य के स्वरूपों से बचाव उपलब्ध करा सकता है: वैज्ञानिक

उन्होंने कहा कि आगे प्रतिबंध लगाने की जरुरत पड़ेगी. जिस स्तर पर वायरस फैल रहा है और हमारे हॉस्पिटल में भर रहे हैं, अगर हमने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारे पास बड़े शहरों को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा. Also Read - Corona Vaccination: अब 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों को भी लगेगी वैक्सीन, कितना होगा खर्चा, कैसे लगवाएं टीका?

कोरोना पर वैश्विक जानकारी देने वाले वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चौबीस घंटे में पाकिस्तान में 5,499 संक्रमितों की पुष्टि हुई है और 147 लोगों की मौत हो गई. नए मामलों के साथ इस देश में संक्रमितों की संख्या अब 7,72,381 है. कुल 16,600 लोगों की मौत हो चुकी है. 6,71 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 83,162 हैं.

इसी तरह बांग्लादेश में भी कोरोना से भयावह स्थिति बनी हुई है. द डेली स्टार के मुताबिक पड़ोसी मुल्क में बीते चौबीस घंटे में संक्रमण से 95 लोगों की मौत हो गई. नए मामलों के साथ देश में अबतक 10,683 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले एक दिन में संक्रमण के 4,280 नए केस प्रकाश में आए हैं. नए मामलों के साथ बांग्लादेश में संक्रमितों की संख्या अब 7,32,060 है. देश में संक्रमण की दर 15.07 फीसदी है जबकि कुल संक्रमण की दर 13.94 फीसदी है.

100 मरीजों की टेस्टिंग में कुल संक्रमितों की संख्या को कोविड-19 संक्रमण दर माना जाता है. बांग्लादेश में पिछले चौबी घंटे में 28 हजार से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई है जबकि सात हजार से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.