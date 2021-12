Omicron Variant: दुनियाभर के कई देशों में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (Coronavirus New Variant Omicron) के मामले देखने को मिल रहे हैं. दुनिया के कई देशों में ओमीक्रॉन (Omicron Varient) ने हालात को बदतर बना दिए हैं. इसी कड़ी में ओमीक्रॉन के कारण ब्रिटेन की स्थिति भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है. ब्रिटेन (Omicron Cases In Britain) में जहां एक दिन में ओमीक्रॉन के 12 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. वहीं इजरायल (Omicron Cases In Israel) में कोरोना की 5वीं लहर (Covid 19 5th Wave In Israel) आ चुकी है. इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने व उचित सावधानी बरने की अपील की है.Also Read - IND vs SA: बॉक्सिंग डे टेस्ट में दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं, बंद दरवाजे के पीछे होगा मैच

ब्रिटेन में हालात बदतर

ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) के मुताबिक ब्रिटेन में रविवार के दिन कोरोना के 82,886 नए मामले सामने आए हैं. इनमें से 12,133 संक्रमण के मामले ओमीक्रॉन के सामने आए हैं. अबतक ब्रिटेन में ओमीक्रॉन के कुल 37,101 मामले सामने आ चुके हैं. ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद का कहना है कि ब्रिटेन में नया वेरिएंट बेहद तेजी से फैल रहा है. इनका कहना है कि ओमीक्रॉन के मामले ज्यादा भी हो सकते हैं. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं.

इजरायल में 5वीं लहर

ओमीक्रॉन के फैलते ही इजरायल में कोरोना की 5वीं लहर दस्तक दे चुकी है. इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने रविवार को लोगों से वैक्सीन लगवाने और सावधानी बरतने की अपील की है. रविवार के दिन उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है. दो से तीन दिन में इसके मामले दोगुने हो चुके हैं, इजरायल में इस कारण कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो चुकी है. इजरायल की 94 लाख आबादी में अबतक ओमीक्रॉन के कुल 134 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं अभी 307 मरीज अब भी संदिग्ध हैं.