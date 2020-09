Coronavirus News Updates: दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का कहर जारी है. दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 2.7 करोड़ के पार पहुंच गया है वहीं, अब तक 8 लाख 83 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर फिर चेताया है. WHO प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) आखिरी महामारी नहीं है इसलिए दुनिया भर के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा. Also Read - नेगेटिव परीक्षण के बिना ही काम पर लौटा DDCA कर्मचारी, आनन-फानन में कोटला स्‍टेडियम पर लगा ताला

जेनेवा में न्यूज ब्रिफिंग में WHO प्रमुख ने कहा, ‘इतिहास हमें सिखाता है कि महामारी जीवन का एक हिस्सा है. लेकिन जब अगली महामारी आएगी तो दुनिया को इस बार की तुलना में अधिक तैयार रहना होगा.’ उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकियों में काफी प्रगति के बावजूद कई देशों ने अब तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर सही दिशा में ध्यान नहीं दिया है. Also Read - पर्थ में नहीं एडिलेड में हो सकता है भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उम्मीद जताई थी कि कोरोना वायरस महामारी ‘दो साल के भीतर’ खत्म हो सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसस ने कहा था कि यह महामारी दो साल के भीतर खत्म हो सकती है. हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनियाभर के देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन (Covid Vaccine) बनने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया. Also Read - एम्बुलेंस में COVID मरीज से रेप के बाद केरल से आई एक और खबर, अब स्वास्थ्यकर्मी ने कोरोना पेशेंट से..

उधर, भारत में कोरोना संक्रमितों का आकंड़ा तेजी से बढ़ते हुए 42 लाख को पार कर गया है, वहीं अब तक 71 हजार से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार बने हैं. देश में बीते कई दिनों से 90 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं.