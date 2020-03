Coronavirus Outbreak in US: कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका तबाह हो सकता है. ये हम नहीं बल्कि अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है. उक्त अधिकारी का कहना है कि इस बीमारी से अमेरिका में दो लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है, जो अमेरिका के पिछले 100 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी साबित होगी. Also Read - Coronavirus Outbreak: अमेरिका के हालात सबसे खराब, एक दिन में 263 लोगों की मौत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में संक्रमण रोग मामले के एक सीनियर विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने टीवी चैनल सीएनएन से बातचीत में यह बात कही. एंथोनी फैसी अमेरिका के National Institute of Allergy and Infectious Diseases के निदेशक हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अमेरिका में एक से दो लाख लोगों की मौत हो सकती है.

राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य एंथोनी फैसी ने कहा कि वैसे इस वक्त में यह आशंका है. लेकिन उचित कदम उठाए जाने के बाद मौत के आंकड़ें को रोका जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में फ्लू से 2010 से अबतक 12 हजार से लेकर 61 हजार लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा कि 1918-19 में अमेरिका में फ्लू महामारी से 6 लाख 75 हजार लोगों की मौत हुई थी.

रविवार को अमेरिका में इस महामारी से मरने वाली संख्या बढ़कर 2300 को पार कर गई. अमेरिका में इस वक्त एक लाख 30 हजार से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं. अकेले न्यूयॉ़र्क में 60 हजार से अधिक लोग संक्रमित हैं. वहां पर रविवार तक 965 लोगों की मौत हो चुकी थी. इसमें 237 मौते पिछले 24 घंटे में हुई है.