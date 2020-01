नई दिल्लीः विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास चीन में फैले घातक कोरोनावायरस के मद्देनजर भारतीयों के स्वास्थ्य एवं उनके कुशलक्षेम पर नजर बनाए है. चीन में भारतीय दूतावास ने दो हेल्पलाइन भी शुरू की हैं, जो लोगों की हर तरह से मदद करने को तैयार हैं. चीन में अभी तक इससे 56 लोग मारे गए हैं और करीब 1,975 मामले सामने आए हैं.

इसके सामान्य प्रभावों के चलते सर्दी-जुकाम होता है, लेकिन ‘सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम(सार्स) से इसका जुड़ाव खतरनाक है, क्योंकि इससे 2002-03 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोगों की मौत हो गई थी. जयशंकर ने ट्वीट किया, ‘‘ बीजिंग स्थित हमारा दूतावास भारतीयों के स्वास्थ्य एवं उनके कुशलक्षेम पर नजर रखे हुए है. कृपया स्थिति की अधिक जानकारी के लिए (ट्विटर पर) @EOIBeijing को देखें. ’’

Our Embassy in Beijing is constantly checking on the health and well-being of the Indians in China. Please follow @EOIBeijing for more updates on the situation. https://t.co/IGOfQ7YPE9

