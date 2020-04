Coronavirus Update: पूरी दुनिया में कोरोनावायरस के मामले बढ़े हैं. ऐसे में संयुक्त राष्ट्री के महासचिव का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. Also Read - कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का फैसला, 2000 डॉक्टरों और 9000 से अधिक नर्सों की होगी बहाली

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस 'एक मानव संकट है जो तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है'.

संरा प्रमुख ने वीडियो संदेश में कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में जन सेवाओं की आपूर्ति में भेदभाव किया जा रहा है और 'कुछ संरचनात्मक असमानताएं हैं जो उन सेवाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करती हैं'.

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.

People — and their rights — must be front and centre.

My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg

— António Guterres (@antonioguterres) April 23, 2020