Covid Vaccine Available in Market: दुनिया भर के लगभग सभी देश इस समय कोरोना वायरस से परेशान हैं. अब तक लाखों की संख्या में लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है. अब सभी लोग बेसब्री से कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि कई बड़े देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है लेकिन अभी किसी वैक्सीन के सभी ट्रायल चरण पूरे नहीं हो सके हैं और न ही किसी कारगर वैक्सीन के कोई प्रमाण है. इस बीच चीन ने कोविड वैक्सीन को लगाने की एमरजेंसी अप्रूवल दे दी है. दुनिया भर में कोविड-19 के टीके के समान रूप से वितरण के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 'कोवैक्स' गठजोड़ में शामिल होने के कुछ दिनों बाद चीन ने अपने कोरोना वायरस के टीके का आपात इस्तेमाल तीन और शहरों में करने की मंजूरी दे दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन के बाजारों में वैक्सीन की बिक्री भी शुरू हो गई है. और इसकी बिक्री को धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है. सरकारी मीडिया की खबरों में यहां कहा गया कि पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के तीन और शहरों में कोविड-19 टीके के तत्काल इस्तेमाल के प्रयासों को बढ़ाया गया है और प्राथमिकता के तौर पर यह जरूरतमंद महत्वपूर्ण समूहों को दी जाएगी और बाद में इसे आम जनता को दिया जा सकता है.

सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने एक अन्य अखबार 'द पेपर' को उद्धृत करते हुए शनिवार को अपनी खबर में कहा कि यीवु, निंगबो और शाओसिंग में फिलहाल कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की अत्यावश्यक जरूरत का सामना कर रहे लक्षित अहम समूहों को यह सुविधा दी जा रही है. इससे पहले जियासिंग शहर में यह सुविधा दी गई थी.

जानकारी के अनुसार चीन में आपातकालीन टीकाकरण के तहत जिस वैक्सीन को लगाया जाना है उसका नाम CoronaVac है और इसकी कीमत लगभग 60 डालर यानी करीब 4400 रुपये रखी गई है.

इससे पहले बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने जियासिंग में कहा था कि शहर में उच्च जोखिम वाले समूहों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है, जिसे क्रमिक रूप से आम नागरिकों को भी तत्काल इस्तेमाल के लिये दिया जाएगा. जियाशिंग सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोंल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने कहा कि इस वैक्सीन को 18 से 59 साल के लोगों को फिलहाल दी जा रही है और इसे 14 से 28 दिनों के अंतर में लेना होगा.

खबर के मुताबिक, आपातकालीन टीकाकरण आधिकारिक रूप से यीवु में शुरू हो चुका है, जो एक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त उत्पादन क्षेत्र है. शुक्रवार को दोपहर बाद एक घंटे के अंदर कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने के लिये करीब 20 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.