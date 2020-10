WHO On Coronavirus Vaccine : दुनियाभर में 200 के करीब देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 10 लाख 48 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 57 लाख से ज्यादा है. वहीं, भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहीं, अब तक 67 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं. कोराना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच दुनियाभर के देशों को ऐसे वैक्सीन का इंतजार है, जो COVID के खिलाफ कारगर और सुरक्षित हो. इन सबके बीच डब्ल्यूएचओ (WHO) टेड्रोस अदनोम घेबियस कोरोना वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. Also Read - Corona Vaccine Update: Dr. Reddy's से रूसी Covid Vaccine के परीक्षण के लिए आवेदन देने को कहा गया- जानें पूरा मामला

WHO प्रमुख ने जिनेवा में कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस (Covid-19) की एक प्रमाणिक वैक्सीन (Covid Vaccine) तैयार हो सकती है. उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी आह्वान किया. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO Vaccine) प्रमुख ने कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत होगी और आशा है कि इस वर्ष के अंत तक हमारे पास एक वैक्सीन हो सकती है. हमें इसकी उम्मीद है. बैठक में WHO कोरोना महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया की जांच कर रहा है. Also Read - आखिर किसे पहले दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दी जानकारी

बता दें कि भारत में भी तीन-तीन वैक्सीन (Corona Vaccine) पर शोध जारी है. देश के वैज्ञानिक दिन रात एक कर वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं. देश में तीनों वैक्सीन (Covaxin,ZyCov-D,Covishield) का फेज 2/3 ट्रायल चल रहा है. Also Read - Covid-19 Vaccine Updates: क्या रूसी कोरोना वैक्सीन 'Sputnik V' के तीसरे चरण का देश में चल रहा ट्रायल? जानिये स्वास्थ्य मंत्री का जवाब...

उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ‘संडे संवाद’ में कोविड 19 वैक्सीन का ब्लू प्रिंट सामने रखा. उन्होंने बताया कि सरकार ने 40-50 करोड़ वैक्सीन खुराक की योजना बनाई है. सरकार का लक्ष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि 2021 तक 20-25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया जाएगा. हालांकि इसमें प्राथमिकता का ध्यान दिया जाएगा. प्राथमिकता के आधार पर ही वैक्सीन का बंटवारा किया जाएगा. इस बाबत केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से अक्टूबर महीने के आखिरी तक प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों की जानकारी मांगी है,

बता दें कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीका के विकास से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए पोर्टल शुरू किया था. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, टीका वेब पोर्टल और ‘नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19’ की शुरुआत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (ICMR) ने किया है और इसका स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया. इस पोर्टल पर टीके के विकास में देश और दुनिया में हो रही सभी बातों का जिक्र होगा. इसपर टीके के विकास में भारत के सभी प्रयासों से जुड़ी तमाम सूचना उपलब्ध होगी.

बयान के अनुसार, ‘इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग टीके के विकास से जुड़ी ताजा जानकारी पाने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं.’ हर्षवर्धन ने कहा, ‘यह पोर्टल टीके के विकास, फिलहाल चल रहे क्लिनिकल ट्रायल और इस क्षेत्र में देश दुनिया में हुई प्रगति से जुड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण सूचनाएं समय-समय पर देगा. कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौर में टीके के विकास पर सभी नजर रख रहे हैं. इसलिए देश में टीके के विकास से जुड़ी बातें साझा करना महत्वपूर्ण हो गया था.’

(इनपुट: एजेंसी)