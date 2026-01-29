  • Hindi
  • World Hindi
  • Couple Horrific Punishment For Having Sex And Drinking Alcohol Before Marriage

कपल को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और शराब पीने के आरोप में मिली खौफनाक सजा, बेहोश हुई महिला; जानें कहां का मामला?

शरिया कानून के तहत बिना शादी शारीरिक संबंध बनाने और शराब पीने के आरोप में एक प्रेमी जोड़े को सार्वजनिक रूप से 140-140 बार कोड़े मारे गए. सजा के दौरान महिला बेहोश हो गई, जिससे इस कठोर कानून पर फिर बहस छिड़ गई है.

Published date india.com Published: January 29, 2026 5:01 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
कपल को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और शराब पीने के आरोप में मिली खौफनाक सजा, बेहोश हुई महिला; जानें कहां का मामला?

इंडोनेशिया के आचे प्रांत से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. यहां शरिया कानून के तहत एक प्रेमी जोड़े को सार्वजनिक जगह पर बेहद कठोर सजा दी गई. आरोप था कि दोनों ने बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाए और शराब का सेवन किया. इन अपराधों के लिए दोनों को कुल 140-140 बार बांस की पतली छड़ी से कोड़े मारे गए.

वहां मौजूद लोगों और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह सजा एक पब्लिक पार्क में दी गई, जहां काफी लोग मौजूद थे. सजा के दौरान दोनों को मंच पर खड़ा कर उनकी पीठ पर लगातार कोड़े मारे गए. कोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सजा पूरी होते-होते महिला बेहोश हो गई. उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया.

कुल मिलाकर मारे गए 140 करोड़

आचे की शरिया पुलिस के प्रमुख मुहम्मद रिजल ने बताया कि सजा पूरी तरह कानून के अनुसार दी गई है. उन्होंने कहा कि बिना निकाह यौन संबंध बनाने के लिए 100 कोड़े और शराब पीने के लिए 40 कोड़े अलग-अलग तय हैं, इसलिए कुल मिलाकर 140 कोड़े लगाए गए. रिजल के मुताबिक, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाती.

आचे प्रांत इंडोनेशिया का एकमात्र क्षेत्र है, जहां इस्लामी शरिया कानून पूरी तरह लागू है. साल 2001 में केंद्र सरकार की तरफ से Special Autonomy दिए जाने के बाद यहां धार्मिक कानूनों को कानूनी दर्जा मिला. इसके बाद से ही आचे में जुआ, शराब, समलैंगिक संबंध और शादी से बाहर सेक्स जैसे मामलों में शारीरिक दंड दिए जाते रहे हैं

.अब तक दी गई सबसे कठोर सजाओं में एक

स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि यह अब तक दी गई सबसे कठोर सजाओं में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना में कुल छह लोगों को इस्लामिक कानून तोड़ने के आरोप में कोड़े मारे गए. चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें एक शरिया पुलिस अधिकारी और उसकी महिला साथी भी शामिल थे. उन्हें भी दोषी पाए जाने पर 23-23 कोड़े लगाए गए.

शरिया पुलिस प्रमुख ने साफ कहा कि विभाग अपने ही कर्मचारियों को भी नहीं बख्शता. उनके शब्दों में, ‘हमारे लिए कानून सर्वोपरि है. अपने लोगों पर कार्रवाई करना हमारे लिए शर्मनाक हो सकता है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं.’ इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने एक बार फिर शरिया कानून के तहत दी जाने वाली शारीरिक सजाओं पर सवाल उठाए हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना अमानवीय है और यह आधुनिक मानवाधिकार मानकों के खिलाफ है. वहीं, आचे प्रशासन इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बताकर सही ठहराता है. यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कानून, आस्था और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब सजा इंसानी शरीर और गरिमा को सीधे प्रभावित करती हो.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.