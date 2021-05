न्यूयॉर्क: भारतीय मूल के अमेरिका एक प्रमुख शेफ विकास खन्ना (Vikas Khanna) Covid-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत ( INDIA) को ऑक्सीजन सांद्रक और पीपीई किट्स समेत महामारी से निपटने में आवश्यक आपात राहत सामग्री भेजने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. विकास खन्ना 525,000 डॉलर (करीब चार करोड़ रुपये) का योगदान दिया है. उन्‍होंने ट्वीट कर बताया कि आवश्यक सामान की पहली खेप भारत में पहुंच गई है. बता दें कि टि्वटर पर विकास खन्‍ना के 2.3 मिलियन फॉलोवर्स ( Followers) हैं. Also Read - Oxygen Supply: केंद्र सरकार को लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कड़े फैसले लेने पर न करें मजबूर

खन्ना ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत के लाखों लोगों को भोजन और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया था. वह भारत को करीब 10,000 ऑक्सीजन सांद्रक और 50,000 अग्नि प्रतिरोधी पीपीई किट्स भेजने के काम में जुटे हुए हैं.

शेफ विकास खन्ना ने ट्वीट किया, "हमने 525,000 डॉलर (करीब चार करोड़ रुपये) का योगदान दिया है. आवश्यक सामान की पहली खेप भारत में पहुंच गई है. विकास खन्ना ने बताया कि हमारी मातृभूमि में जो हो रहा है, उसे देखकर दिल टूट जाता है. वह Vibha.org/donate के जरिए चंदा जुटा रहे हैं. व‍िकास मूल रूप से पंजाब के अमृतसर के रहने वाले है.

To YOU.

Thank YOUUUUU.

We just crossed $525,000 in contributions. (About Rs. 4 Cr.) 🙏🏼

The first shipments have arrived in India. Updates soon.

🇮🇳 🇺🇸 ❤️🙏🏼💪🏼@VibhaOfficial

Link in the bio… pic.twitter.com/8HWmc6VlA4

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) May 6, 2021