Hindi World Hindi

कोरोना को लेकर WHO ने दी अच्छी खबर, कहा- 'अब यह ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं लेकिन...'

कोरोना को लेकर WHO ने दी अच्छी खबर, कहा- 'अब यह ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं लेकिन...'

Coronavirus Update: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर दी है. WHO ने बताया कि कोरोना वायरस अब 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' (Global Health Emergency) नहीं है.

Coronavirus Update

Coronavirus Update: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर दी है. WHO ने बताया कि कोरोना वायरस अब ‘ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी’ (Global Health Emergency) नहीं है. कोरोना महामारी की वजह से एक समय में दुनिया के विभिन्न देशों में ‘लॉकडाउन’ (Lockdown) लगाया गया था, जिससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं और कम से कम 70 लाख लोगों की मौत हो गई. WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया व पश्चिम एशिया में संक्रमण के मामलों में आई हालिया तेजी के संदर्भ में कहा कि भले ही इमरजेंसी का दौर खत्म हो गया हो, महामारी का अंत नहीं हुआ है.

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि हर हफ्ते दुनिया भर में हजारों लोग अब भी संक्रमण से जान गंवा रहे हैं. WHO के महानिदेशक टेड्रोस अद्यनोम घेब्रेयेसस ने कहा, ‘बहुत उम्मीद के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं कि कोविड-19 वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी का दौर पार कर चुका है. इसका यह मतलब नहीं है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर खत्म हो गया है.’

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने जब पहली बार 30 जनवरी, 2020 को कोरोना को एक अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित किया, तब तक इसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था और चीन के बाहर इसका व्यापक प्रकोप भी नहीं था. तीन साल से अधिक समय के बाद, वायरस के कारण विश्व स्तर पर संक्रमण के अनुमानत: 76.4 करोड़ मामले सामने आए और लगभग पांच अरब लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है.

अमेरिका में कोविड 19 के संबंध में की गई सार्वजनिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा 11 मई को समाप्त होने वाली है, जब टीके की अनिवार्यता सहित महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपनाए गए व्यापक उपाय समाप्त हो जाएंगे. जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों ने पिछले साल महामारी के खिलाफ लागू अपने कई प्रावधानों को हटा दिया था. डब्ल्यूएचओ ने एक विशेषज्ञ समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट को कम करने का फैसला किया.

(इनपुट: भाषा)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें विदेश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें