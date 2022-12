Covid-19 In China: चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच नींबू की मची ऐसी लूट, वीडियो देखकर होंगे हैरान

Covid-19 In China: नए कोरोनोवायरस मामलों की भयावह लहर के बीच, चीन में लोग अब संक्रमण से लड़ने के लिए प्राकृतिक उपचार कर रहे हैं. देश में नींबू, कुछ फलों और नाशपाती की बिक्री में तेजी देखी जा रही है. चीन के बीजिंग और शंघाई में तो नींबू की लूट मची है. ये दोनों शहर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लोग अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजें खरीद रहे हैं जिनमें से एख नींबू भी है. हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट/साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई है कि विटामिन सी कोरोना वायरस को ठीक करने में मददगार हो सकता है.

देश में डिब्बाबंद पीले आड़ू की उच्च मांग भी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ चीनी मानते हैं कि यह भूख में सुधार करने में मदद करता है.नींबू और कुछ विटामिन सी से भरपूर फलों के अलावा, चीन में बुखार, दर्द निवारक और फ्लू की दवाओं की खरीदारी में भी तेजी देखी जा रही है.