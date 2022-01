Covid-19, Omicron Latest Update: अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिलैंड अपर चेसपिक हेल्थ में इंफेक्शन डिजीज विभाग के चीफ डॉक्टर फहीम यूनुस ने कोरोना वायरस (Coronavirus) और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) पर अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में भी कारगर हैं और इससे कोविड मौतों को 90 फीसदी से ज्यादा तक रोका जा सकता है. मंगलवार 18 जवरी को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही.Also Read - Karnataka Covid-19 Update: कर्नाटक में 140 इंजीनियरिंग छात्र कोरोना पॉजिटिव, पांच दिन के लिए बंद हुआ कॉलेज

डॉक्टर फहीम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैक्सीन पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों में बहुत फायदेमंद हैं. इससे कोविड मौतों को 90 फीसदी या कुछ मामलों में इससे भी अधिक तक कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वैक्सीन कौन सी कंपनी की है या इसकी क्या क्षमता है, इस बहस में जाने के बजाय लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए. ये कोई भी वैक्सीन ना लगवाने से बेहतर ही है.

#WATCH | Vaccines are helpful for children above 5 years of age and reduce 90% of COVID deaths and even more in some cases…I appeal to people to take vaccines: Dr Faheem Younus, Chief of Infectious Diseases at US' University of Maryland Upper Chesapeake Health (18.01) pic.twitter.com/8PuF1ZcNwR

