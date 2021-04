Google, Sundar Pichai, Satya Nadella, India, Covid-19, coronavirus, News: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत में मची तबाही और बिगाड़ते हुए हालात को देखते हुए दुनिया की दिग्‍गज इंटरनेट कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचई (Google CEO Sundar Pichai) ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है. वहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्‍या नडेला भी सहायता के लिए आगे आए हैं. सुंदर पिचई ने कहा- भारत कोविड की 135 करोड़ रुपए की सहायता दें रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला (Satya Nadella) ने कहा, ”भारत में वर्तमान स्थिति से दिल टूट गया है. मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने के लिए जुट गई है. Also Read - Covid Vaccine: केजरीवाल सरकार का ऐलान- दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को मिलेगी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन

सुंदर पिचाई ने टि्वटर पर शेयर किए अपने ब्‍लॉग में कहा है, "अभी भारत इस प्रकार महामारी में हमारे सबसे कठिन क्षण से गुजर रहा है. दैनिक कोविड ​​-19 के मामलों में रिकॉर्ड ऊंचाई तय करना जारी है, जिसमें अस्पतालों में क्षमता से अधिक और रोगियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता है.

Devastated to see worsening Covid crisis in India. Google & Googlers are providing Rs 135 Crores in funding to GiveIndia, UNICEF for medical supplies, org supporting high-risk communities, and grants to help spread critical information: Google CEO Sundar Pichai

हमारे Google समुदाय और उनके परिवार भी विनाशकारी प्रभाव महसूस कर रहे हैं. हम खुद से पूछ रहे हैं कि एक कंपनी के रूप में हम क्या कर सकते हैं ताकि लोग यह सुनिश्चित कर सकें कि लोगों को उनके परिवार और समुदायों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए जानकारी और समर्थन प्राप्त हो.

सुंदर पिचई ने भारत के लिए नई निधि में 135 करोड़ की

सुंदर पिचई ने कहा, ”आज हम भारत के लिए नई निधि में 135 करोड़ INR ($ 18 मिलियन अमरीकी डालर) की घोषणा कर रहे हैं. इसमें Google.org, Google की परोपकारी शाखा से दो अनुदान, कुल 20 करोड़ INR ($ 2.6 मिलियन USD) शामिल हैं. पहला यह नकद गिव इंडिया को दी जाएगी जो रोमर्रा के खर्चों से जूझ रहे परिवारों को मदद देगी. दूसरा, यूनिसेफ में ऑक्सीजन और परीक्षण उपकरण सहित तत्काल चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए जाएगा, जहां भारत में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. इसमें हमारे चल रहे कर्मचारी द्वारा अभियान देने वाले दान भी शामिल हैं. अब तक 900 से अधिक Googlers ने उच्च-जोखिम वाले और हाशिए वाले समुदायों को मदद करने वाले संगठनों के लिए 3.7 करोड़ INR ($ 500,000 USD) का योगदान दिया है.

भारत को मदद के लिए अमेरिकी सरकार का आभारी हूं: सत्या नडेला

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा, ”भारत में वर्तमान स्थिति से दिल टूट गया है. मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने के लिए जुट गई है. Microsoft राहत के प्रयासों में सहायता करने और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन सांद्रता उपकरणों की खरीद का समर्थन करने के लिए अपनी आवाज़, संसाधनों और तकनीक का उपयोग करना जारी रखेगा.”

Heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the US govt is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources & tech to aid relief efforts & support the purchase of critical oxygen concentration devices: Microsoft CEO Satya Nadella

