Covid-19 vaccine for under 12 years old children/ 12 sal se kam umra ke bachchon ke liye corona vaccine: अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके अगले महीने के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं. मीडिया की एक खबर में यह जानकारी सामने आई है.Also Read - Corona Vaccine Guideline: कैसे पता चलेगा आपने जो कोरोना वैक्सीन ली, वो असली है या नकली, ऐसे पहचानें

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ समाचार-पत्र में प्रकाशित एक खबर में दो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि पांच साल से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड टीके अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं. यह कम उम्र के बच्चों के परिजन के लिए राहत की बात होगी क्योंकि अभी तक टीके केवल 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए ही उपलब्ध थे. Also Read - Mumbai News: मुंबई ने बनाया रिकॉर्ड, 1,00,63,497 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, ये है डिटेल्स

खबर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पूर्व आयुक्त एवं फाइजर बोर्ड के सदस्य डॉ स्कॉट गोटलिब के हवाले से कहा गया कि कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों की मंजूरी मिलने के लिए क्लिनिकल आंकड़ों का सावधानीपूर्वक एवं त्वरित समीक्षा की आवश्यकता होगी. Also Read - Fake Covishield Alert: WHO ने चेताया, भारत में कोविशील्ड की नकली खुराकों की हुई पहचान, रहें सतर्क

गोटलिब ने सीबीएस के कार्यक्रम ‘फेस द नेशन’ में कहा कि “सबसे बेहतर स्थिति में”, फाइजर के टीके कम उम्र के बच्चों के लिए 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे. गोटलिब ने कहा, “फाइजर ने जिस तरह के आंकड़े एकत्र किए हैं, उनपर मुझे भरोसा है.”

टेक्सास चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल में अंतरिम बाल रोग प्रमुख डॉ जेम्स वर्सालोविक ने कहा कि वह कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों की स्वीकृति अक्टूबर तक मिलने की संभावना को लेकर गोटलिब से सहमत हैं.

खबर में उनके हवाले से कहा गया, “इन परीक्षणों को आगे ले जाने के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.”

अत्यधिक संक्रामक डेल्टा स्वरूप संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ती दर को देखते हुए वर्सालोविक ने कहा कि वह और उनके साथी रिकॉर्ड संख्या में बच्चों में संक्रमण देख रहे हैं. उन्होंने कहा, “हम अब भी बुरी स्थिति में हैं” और संभवत: ‘‘एक और चरम” देख सकते हैं.