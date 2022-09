US President Joe Biden says The pandemic is over: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि कोविड-19 (Covid- 19) महामारी खत्म हो गई है. उन्होंने यह बात रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में कही. जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में कोरोना महामारी खत्म हो गई है. पर हम अभी भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं. जो बाइडन ने हॉल के चारों तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी ने मास्क नहीं पहना है. हर कोई अच्छे आकार में लग रहा है. इसलिए मुझे लगता है कि यह बदल रहा है. देश में कोविड महामारी प्रभावी रूप से खत्म हो गई है.Also Read - India Covid-19: देश में कोरोना के 4369 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमण से बीस लोगों की भी मौत

यह पहली बार है जब वैश्विक स्तर पर किसी बड़े नेता ने सार्वजनिक तौर पर कोविड-19 महामारी को लेकर इस तरह का बयान दिया है. हालांकि जो बाइडन ने यह भी कहा कि हम अभी भी कोरोना वायरस पर काम कर रहे हैं और अभी भी यह समस्या है. लेकिन हमारी खत्म हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कुछ हफ्ते पहले ही उनके प्रशासन ने भविष्य में कोविड-19 के किसी भी लहर को रोकने के लिए परीक्षण और वैक्सीन कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए कांग्रेस से अरबों डॉलर की फंडिंग मांगी थी. अमेरिका के साथ ही अन्य देशों ने भी कोविड-19 महामारी की वजह से बड़े पैमाने पर लगाये गए यात्रा प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है. Also Read - 'मिनी हिंदुस्तान' कहलाता है यह देश, अब बिना COVID-19 टेस्ट के यहां जा सकेंगे टूरिस्ट

जो बाइडन ने कहा- ताइवान की रक्षा करेंगे अमेरिकी बल

वहीं, चीन और ताइवान तनाव के बीच राष्ट्रपति जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी बल ताइवान की रक्षा करेंगे. उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या अमेरिकी बल चीन की तरफ से दावा किए जा रहे द्वीप की रक्षा करेंगी. इसपर उन्होंने ‘हां’ कहा. व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने भी साफ किया है कि ताइवान के लिए अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुए हैं. राष्ट्रपति ने इस साल टोक्यो समेत पहले भी यह कहा है. हमारी ताइवान नीति नहीं बदली है। यह सच है. यहां तक की अपने इंटरव्यू में बाइडन ने यह भी साफ कर दिया कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका सैन्य दखल तक देने के लिए तैयार है. उनके इस बयान से चीन की टेंशन बढ़ सकती है. Also Read - कोरोना के प्रति लापरवाही पड़ सकती है भारी! WHO ने चेताया- हर 44 सेकेंड में हो रही है एक शख्स की मौत