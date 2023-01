कोविड19, निमोनिया से संक्रमित ललित मोदी लंदन के अस्पताल में भर्ती, सोशल मीडिया में दी जानकारी

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को कोविड-19 और निमोनिया के कारण लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने लंदन लुटोन हवाई अड्डे पर पहुंचने की तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पोस्ट में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह अभी मेक्सिको सिटी से विमान से लाए जाने के दौरान बाहरी ऑक्सीजन प्रणाली की मदद ले रहे हैं. वह कर चोरी, धनशोधन और प्रसारण सौदों में हेरफेर के आरोपों के बाद 2010 में भारत छोड़कर लंदन चले गए थे. वह आईपीएल के संस्थापक और तीन साल तक अध्यक्ष रहे.

ललित मोदी ने इलाज की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, दो सप्ताह में दो बार कोविड के साथ इनफ्लूएंजा और गंभीर निमोनिया के चलते तीन सप्ताह तक कैद रहने के बाद आखिरकार दो डॉक्टरों के साथ हवाई एम्बुलेंस के जरिए पहुंच गया हूं. उन्होंने कहा कि उड़ान सुगम रही. उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से अब भी चौबीस घंटे बाहरी ऑक्सीजन प्रणाली की मदद ले रहा हूं.

ललित मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया… मैं 24/7. 1 मेक्सिको सिटी स्थित में में जिसकी देखभाल रहा था और दूसरा मेरा लंदन डॉक्टर जो विशेष रूप से मेरे साथ वापस लंदन जाने के लिए मैक्सिको सिटी गए थे. मेरे पास यह वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए समय आदि का त्याग किया.अभी भी ठीक होने के लिए समय चाहिए. वर्तमान में 24/7 बाहरी ऑक्सीजन प्रणाली की मदद ले रहा हूं.